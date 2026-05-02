Ruba uno zaino sul treno in corsa, la polizia lo aspetta in stazione e lo arresta

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 25enne per furto aggravato.

Nel pomeriggio di sabato 1 maggio gli agenti del commissariato Rapallo hanno ricevuto una segnalazione di furto a bordo di un intercity partito da Genova e diretto a Salerno, che sarebbe arrivato alla stazione di Rapallo entro pochi minuti.

Giunti sul posto, gli agenti, all’apertura delle porte del treno, hanno raggiunto il capotreno che aveva appena fermato un giovane trovato in possesso dello zaino di una terza persona: dentro, diversi dispositivi elettronici.

Il 25enne, di nazionalità algerina, aveva preso lo zaino dalla cappelliera di un passeggero. Quando questo si è accorto dell’accaduto, ha contattato il capotreno e insieme si sono messi alla ricerca del responsabile, seguendo attraverso un’app sullo smartphone il segnale gps collegato a uno dei dispositivi.

Dopo pochi minuti il capotreno ha notato il giovane ladro, sprovvisto di biglietto di viaggio, in possesso dello zaino della vittima, mentre tentava più volte di sbloccare le porte di servizio per eludere il controllo e scappare.

È stato quindi fermato e, all’arrivo in stazione, gli agenti lo hanno arrestato e portato in questura: si tratta di un soggetto con svariati precedenti che sarò giudicato per rito direttissimo.

Lo zaino è stato restituito al proprietario: non mancava nulla.