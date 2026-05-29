Chiude lo storico barbiere della Maddalena, i saluti di ‘Rouge’: “Questo luogo è stato casa”

Genova. Ha resistito davanti agli spacciatori e agli episodi di violenza, ha addirittura indetto uno sciopero della fame per spingere le istituzioni a fare di più, ma adesso ‘Rouge’, all’anagrafe Maurizio Tomasi, barbiere storico di via della Maddalena, è costretto a chiudere.

A convincerlo a ritirarsi non è stato il degrado che tanto spesso ha denunciato e contro cui ha lottato, ma un problema di salute. E così Tomasi si è visto costretto a salutare un sestiere che per 70 anni ha ospitato prima il padre e poi lui: nel salone di via della Maddalena ha tagliato infiniti capelli, rifinito migliaia di barbe, salutato innumerevoli volti.

“Prendere questa decisione è stato doloroso. Per anni questo luogo è stato molto più di un semplice parrucchiere: è stato casa, incontro, confidenza, sorrisi, cambiamenti e pezzi di vita condivisi insieme a voi – spiega Tomasi – Ogni cliente che ha varcato quella porta ha lasciato qualcosa. In cambio, io ho cercato di dare sempre professionalità, ascolto, attenzione e cuore. Sono cresciuto insieme al quartiere, insieme alle persone che nel tempo sono diventate amici, famiglia, presenza quotidiana”.

Ora restano i ricordi e i ringraziamenti: “Lasciare via della Maddalena significa chiudere un capitolo importantissimo della mia vita. Lo faccio con tristezza, ma anche con immensa gratitudine per tutto ciò che ho ricevuto”.

La Maddalena dice dunque addio a un’altra attività che per anni ha rappresentato un presidio. Sulla saracinesca i saluti di un’intera comunità: “Forza Rouge, ti aspettiamo”.