“A Ruota Libera”, a Ronco Scrivia tre giorni di escursioni gratuite per tutti

Ronco Scrivia. Ronco Scrivia si prepara ad accogliere “A Ruota Libera”, il progetto dedicato al cicloturismo inclusivo che da oggi a domenica porterà nel comune dell’entroterra genovese escursioni gratuite aperte a persone con e senza disabilità.

Le attività si inseriscono nel programma della manifestazione “Sportivamente”, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Ronco Scrivia. Il via oggi, venerdì 29 maggio, con giochi dedicati ai più piccoli e la gara podistica che sarà accompagnata da tre biciclette speciali di “A Ruota Libera”, pensate per consentire la partecipazione di persone con disabilità.

Da sabato 30 maggio, il programma entrerà nel vivo con escursioni gratuite aperte a tutti grazie alle dieci biciclette elettriche a carica solare messe a disposizione dal progetto. Oltre alle attività dedicate ai bambini e alle persone con disabilità attraverso l’utilizzo di cicli speciali, i partecipanti potranno quindi scoprire il territorio in modo sostenibile e accessibile.

L’iniziativa proseguirà anche oltre il weekend. Considerato l’alto numero di richieste ricevute, i volontari di “A Ruota Libera” resteranno infatti a Ronco Scrivia anche lunedì 1 giugno e probabilmente martedì 2 giugno, per attività organizzate in collaborazione con la scuola locale di mountain bike.

Il calendario di “A Ruota Libera” andrà avanti fino a ottobre con appuntamenti in tutta la Liguria. Il progetto punta a promuovere il cicloturismo lento e il trekking dolce all’aria aperta, con particolare attenzione alle categorie più fragili: over 60, under 15 sedentari, persone con disabilità, anziani non deambulanti e persone affette da patologie invalidanti.

“A Ruota Libera” è uno dei 29 progetti selezionati, su 206 candidature presentate, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana”. L’iniziativa sostiene progetti capaci di coniugare benessere, salute e sostenibilità ambientale attraverso attività sportive e inclusive.