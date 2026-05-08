Riviera film festival, a Sestri Levante anche il “papa” di Stranger Things Matthew Modine

Sestri Levante. La quarta giornata del Riviera International Film Festival, a Sestri Levante, ha avuto due mattatori indiscussi in . La quarta giornata del, a Sestri Levante, ha avuto due mattatori indiscussi in Matthew Modine Claudio Amendola protagonisti, rispettivamente, di una masterclass e di un talk calorosissimi in un convento dell’Annunziata completamente sold out.

Modine, inoltre, ha tenuto a battesimo la seconda edizione della retrospettiva Bertolucci (R)evolution presentando, insieme alla presidente della Fondazione Bertolucci Valentina Ricciardelli e al giornalista Mattia Carzaniga, la proiezione de L’ultimo imperatore; sempre al cinema Ariston, l’attore statunitense ha premiato i cortometraggi realizzati dagli studenti delle classi primarie e secondarie dell’IC Sestri Levante e dell’IC Rivarolo Genova nell’ambito di Riff Educational.

Antonia Liskova e Jane Godall, considerata la massima esperta mondiale di scimpanzé, riservatole da Andrea Crosta, Daniela De Donno, Wolfgang Knopfler, Richard Ladkani e Anita Ladkani. Altrettanto caldi e partecipati, al Duferco Lounge, sono stati gli incontri con Barbara Alberti Caterina Murino . Particolarmente sentito anche il tributo leggendaria etologa britannica, considerata la massima esperta mondiale di scimpanzé, riservatole da