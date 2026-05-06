Riva Trigoso, via Colombo diventa pedonale. Il 15 maggio l’inaugurazione della passeggiata

Sestri Levante. Via Colombo diventa pedonale: la giunta comunale ha istituito, in via sperimentale per la durata di un anno, un’area pedonale nel tratto compreso tra piazza Brigate Partigiane e il vicolo di congiunzione con via della Libertà, a Riva Levante. Il provvedimento estende la pedonalizzazione già in vigore sul lungomare Kennedy e crea di fatto un’unica grande isola senz’auto nella parte di frazione più vicina a Fincantieri.

La delibera arriva a conclusione dei lavori di riqualificazione della passeggiata di Riva Levante – la cui inaugurazione è prevista venerdì 15 maggio al mattino. Sarà mantenuta la zona di carico e scarico merci davanti al civico 38 di via Colombo, attiva tutti i giorni dalle 6 alle 10. Garantito in ogni caso il transito dei veicoli in caso di emergenza.

“La proposta di pedonalizzazione in via sperimentale rappresenta un’azione strategica che, qualora dovesse essere mantenuta nel medio-lungo periodo, porterebbe un accrescimento dell’attrattività della frazione e quindi dell’intero territorio comunale – spiega il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – L’iniziativa assume un rilevante valore sociale e simbolico, in quanto privilegia la centralità della persona riaffermando il ruolo dello spazio pubblico fruibile in particolare dai bambini, ragazzi, famiglie e anziani quale luogo di incontro, condivisione e benessere collettivo”.