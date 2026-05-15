Riva Trigoso, taglio del nastro per la nuova passeggiata a mare

Sestri Levante. È stata ufficialmente inaugurata questa mattina la riqualificata passeggiata a Mare di Riva Levante. L’opera, avviata dalla precedente Amministrazione, è stata progettata dallo studio OBR come un nuovo belvedere pubblico affacciato sul mare. I lavori sono stati coordinati dall’Area 4 del Comune di Sestri Levante e realizzati dalle ditte Simes Tigullio e Traversone.

Taglio del nastro all’inizio di corso Colombo, insieme ai bambini della vicina scuola primaria Umberto I e la benedizione del parroco don Gian Emanuele Muratore. Presenti anche le autorità civili e militari cittadine.

Includendo la barriera fisica preesistente di protezione dal mare in un unico disegno di paesaggio, la nuova area è stata pensata come una passeggiata e una piazza-giardino, realizzando una nuova prominenza pubblica del borgo sul mare, trasformando quello che prima era un “retro-spiaggia” in un nuovo “fronte-mare”.

Lo studio Obr spiega che si tratta di uno spazio civico progettato per aggregare residenti, turisti e lavoratori: la piazza-giardino conserva gli alberi esistenti, introduce nuove specie autoctone – tamerici, corbezzoli, eleagni – e si raccorda alla passeggiata tramite rampe sugli assi urbani verso mare, offrendo aree gioco, fitness e sosta in un ambiente permeabile e mediterraneo. Lo spazio è pensato per usi molteplici e stagionali: mercato, concerti, performance, rafforzando la vocazione sociale del fronte mare di Riva. Al termine della cerimonia il Civ di Riva Trigoso ha offerto focaccia, dolci e bibite ai bimbi presenti.

Spiega l’architetto Paolo Brescia, Socio Fondatore di OBR: «Ascoltando il luogo, ti accorgi che c’è già tutto: il mare, il paesaggio, il borgo storico. A Riva non c’era niente da inventare. Per questo abbiamo voluto cambiare il meno possibile, limitandoci a mettere in relazione quello che c’era già, restituendo al dominio pubblico uno spazio civico in cui celebrare un rinnovato rito di urbanità di Riva sulla baia: una passeggiata e una piazza-giardino in cui avere il piacere di stare e ritrovarsi sul mare».

Nel suo intervento, il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas si è soffermato sulla scelta di pedonalizzare in via sperimentale via Colombo, inserita nella riqualificazione dell’area, precisando alcuni aspetti: «La pedonalizzazione sperimentale di via Colombo è una scelta che rivendico, pur consapevole dell’impegno preso in campagna elettorale. Mi riservo il pieno diritto di cambiare idea nell’interesse più ampio della cittadinanza. Una scelta suggerita nel vedere la piazza pian piano vissuta, nel sentire molti residenti ricredersi, nel cogliere il valore di uno spazio sicuro per i bambini e a diretto contatto con la zona commerciale. I parcheggi per i residenti sono rimasti invariati e, per Riva, arriveranno presto buone notizie su questo fronte».