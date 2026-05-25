Elezioni comunali, a Santo Stefano d’Aveto vince Mattia Crucioli con il il 62% dei voti

Santo Stefano d’Aveto. Il verdetto delle urne a Santo Stefano d’Aveto sancisce che Mattia Crucioli è il nuovo sindaco. L’ex consigliere comunale di Genova, già sindaco facente funzioni a seguito della scomparsa del primo cittadino Roberto Pareti, ha ottenuto la fiducia degli elettori, raccogliendo il 62% dei voti, vale a dire 373 preferenze.

La sfidante Giancarla Armerini, alla guida della lista “La montagna vive”, si è fermata al 37,94%, ottenendo tre seggi. La lista in sostegno a Crucioli, “Meghi – Progetto Val d’Aveto”, conquista 7 seggi in consiglio comunale.

Il comune della val d’Aveto si è distinto anche per la partecipazione democratica alla tornata elettorale: Santo Stefano d’Aveto ha registrato l’affluenza più alta dei comuni genovesi con il 68,08% dei cittadini che si sono recati alle urne. Il dato si mantiene pressoché stabile rispetto alle precedenti elezioni amministrative, quando l’affluenza era stata del 68,54%.