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Trionfo

Elezioni comunali, a Cogoleto un “plebiscito” conferma il sindaco uscente Paolo Bruzzone

Vittoria assicurata con il 72% delle preferenze. Lo sfidante, Corrado Canepa, si è fermato al 27,9%

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Cogoleto. I cittadini di Cogoleto hanno scelto la continuità, e lo hanno fatto con una percentuale schiacciante: il sindaco uscente Paolo Bruzzone viene riconfermato alla guida del paese per un secondo mandato.

Bruzzone, sostenuto dalla lista civica “Siamo Cogoleto”, ha ottenuto un (quasi) plebisclito, raccogliendo il 72,10% delle preferenze. Niente da fare per lo sfidante, l’ex primo cittadino Corrado Canepa, che si presentava con la lista “Aventi Cogoleto” e che si è fermato al 27,90% dei voti complessivi.

I dati emersi dallo spoglio delineano una distanza netta tra i due candidati. La vittoria di Paolo Bruzzone è stata assicurata dai 3.057 voti raccolti, segnando un distacco ampio rispetto a Corrado Canepa, che ha intercettato il consenso di 1.183 elettori. La lista del sindaco conquista 8 seggi in consiglio comunale, contro i tre (più uno del candidato sindaco non eletto) dell’opposizione

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