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Centro storico

Rissa a bottigliate prima dell’alba tra via Gramsci e la Darsena: due feriti

E' successo intorno alle 5 del mattino. Almeno quattro le persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale, che sta ricostruendo l'accaduto

Generico maggio 2026

Genova. Ancora una rissa questa notte, questa volta in Darsena, tra via Gramsci e la sede della Croce verde genovese a Ponte Parodi, area abitualmente utilizzata come ricovero per persone senza fissa dimora

E’ successo intorno alle 5 del mattino. Quattro le persone coinvolte, tutte straniere senza fissa dimora, che si sarebbero prese a bottigliate.

Sul posto sono intervenute la Croce Verde genovese, che ha portato uno dei feriti, che ha perso molto sangue, in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

L’altro ferito è stato portato al Galliera in codice verde dalla Croce bianca di Carignano. Intervenuta sul posto la polizia locale che avrebbe identificato i partecipanti alla rissa e sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso.

 

 

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