Rissa a bottigliate prima dell’alba tra via Gramsci e la Darsena: due feriti

Genova. Ancora una rissa questa notte, questa volta in Darsena, tra via Gramsci e la sede della Croce verde genovese a Ponte Parodi, area abitualmente utilizzata come ricovero per persone senza fissa dimora

E’ successo intorno alle 5 del mattino. Quattro le persone coinvolte, tutte straniere senza fissa dimora, che si sarebbero prese a bottigliate.

Sul posto sono intervenute la Croce Verde genovese, che ha portato uno dei feriti, che ha perso molto sangue, in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

L’altro ferito è stato portato al Galliera in codice verde dalla Croce bianca di Carignano. Intervenuta sul posto la polizia locale che avrebbe identificato i partecipanti alla rissa e sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso.