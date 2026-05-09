Risponde a un annuncio su un sito di incontri e minaccia di sfregiare una donna per rapinarla

Genova. Una donna è stata rapinata in casa alla Foce da un uomo che l’ha minacciata con un coltello di sfregiarle il viso. E’ successo due giorni fa.

Il rapinatore aveva risposto a un annuncio che la 30enne aveva messo su un sito di incontri, ma si è presentato a casa sua con armato e minaccioso.

A casa della vittima sono intervenuti i poliziotti delle volanti e poi gli investigatori della squadra mobile che hanno raccolto la denuncia della trentenne che, terrorizzata dalle minacce del rapinatore gli ha consegnato un bracciale e alcune centinaia di euro. Poi l’uomo è fuggito.

Al vaglio degli investigatori, oltre alla descrizione fornita dalla vittima, le telecamere di sorveglianza del quartiere che potrebbero aver ripreso la fuga dell’aggressore.