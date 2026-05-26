Rina raggiunge il primo miliardo di ricavi e prosegue nel piano di crescita

Genova. L’assemblea dei soci di Rina, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha approvato oggi il bilancio 2025 che vede ricavi pari a 1,030 miliardi di euro (in aumento dell’11% rispetto al 2024) e un EBITDA adjusted pari a 155 milioni di euro (+12,5% rispetto al 2024, passando quindi dal 14,8% al 15% sui ricavi).

L’utile netto del Gruppo sale a 39,7 milioni di euro, rispetto ai 30,4 milioni dell’anno precedente, e la leva finanziaria si conferma intorno a 1x. Inoltre, RINA continua a costruire il proprio futuro sostenendo la crescita dei ricavi di domani con un rapporto tra nuovi ordini acquisiti e ricavi superiore a 1,2x.

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre 2026, che RINA ha chiuso con ricavi gestionali a 246 milioni di euro (+2,7% rispetto allo stesso periodo 2025). La raccolta ordini è di circa 346 milioni di euro.