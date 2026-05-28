Il 14 giugno torna la Rigantoca, tradizionale maratona sui monti dell’entroterra di Genova

Genova. Presentata questa mattina a Genova la 22esima edizione della Rigantoca, maratona non competitiva in programma il prossimo 14 giugno da Genova Sampierdarena.

Il percorso, lungo 43,21 km, si snoda su sentieri di media montagna ed è caratterizzato da un dislivello di circa 1.950 metri in salita e 1.200 metri in discesa.

La marcia dalle alture del Righi raggiunge il paese di Caprile nel comune di Propata, passando per il monte Antola. Si attraversano due aree parco: il Parco Urbano delle Mura e quello dell’Antola, area nella quale verrà raggiunta la quota massima (1.597 metri sul livello del mare) sul monte Antola.

“La Rigantoca è un viaggio nella memoria, nella storia e nell’identità del nostro Appennino ligure – dice l’assessore Alessandro Piana -. Un percorso che unisce Genova alle vallate interne attraversando sentieri, borghi e paesaggi che rappresentano una parte preziosa della Liguria più autentica”.

“La Rigantoca – prosegue Piana – continua a crescere grazie alla capacità del Cai Sampierdarena di trasformare la passione per la montagna in un progetto concreto di valorizzazione territoriale, promuovendo il turismo sostenibile, la cultura del camminare e la conoscenza dei territori interni. Come Regione Liguria continuiamo a investire concretamente sulla rete escursionistica regionale – aggiunge Piana –. Proprio nelle scorse settimane abbiamo approvato il Bando Sentieri, stanziando un milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri e dei sentieri della rete primaria, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, fruibilità e accessibilità dei percorsi”.

“Come Cai vogliamo far conoscere i nostri luoghi anche fuori Regione e restiamo sempre propositivi nel mantenere la manutenzione dei sentieri” – ha detto il vicepresidente del Cai Liguria Maurizio Palazzo.

“Rigantoca rappresenta per noi un’occasione per riscoprire il valore della montagna come luogo di incontro, condivisione e rispetto del territorio – ha aggiunto il presidente del Cai Sampierdarena Diego Elefante – Ogni anno lavoriamo con entusiasmo insieme ai volontari per offrire un’esperienza che unisca sport, cultura e amore per l’Appennino ligure”.