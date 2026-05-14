Riforma dello sport dilettantistico, il 20 maggio incontro pubblico per associazioni e società sportive

Genova. Il 20 maggio, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Municipio IV Media Val Bisagno, si terrà l’incontro “Riforma dello sport dilettantistico: cosa cambia per associazioni e società sportive”, promosso da Linea Condivisa. L’appuntamento sarà un momento pratico di approfondimento rivolto alle ASD, SSD e a tutte le realtà sportive del territorio, per orientarsi tra nuovi obblighi, adempimenti fiscali e amministrativi, lavoro sportivo, gestione associativa, opportunità e criticità legate alla nuova normativa.

Interverranno Federico Picoco, Segretario generale UISP Genova, e Alberto Brusaca, consulente fiscale per associazioni e società sportive dilettantistiche. Saranno presenti Gianni Pastorino, Consigliere regionale, Erika Venturini, Consigliera comunale, Roberto D’Avolio, Assessore Municipio IV Media Val Bisagno, e Paolo Caiti, Consigliere Municipio IV Media Val Bisagno.

“Invitiamo tutte le associazioni e società sportive del territorio a partecipare — dichiara Paolo Caiti di Linea Condivisa — perché la riforma dello sport introduce cambiamenti importanti e non sempre semplici da interpretare. Questo incontro vuole offrire strumenti concreti, risposte chiare e un supporto reale a chi ogni giorno porta avanti lo sport di base, spesso con grande passione e poche risorse. Lo sport dilettantistico è un presidio sociale fondamentale: aiutarlo a orientarsi significa sostenere tutta la comunità”.