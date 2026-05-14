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Appuntamento

Riforma dello sport dilettantistico, il 20 maggio incontro pubblico per associazioni e società sportive

L’appuntamento sarà un momento pratico di approfondimento per orientarsi tra nuovi obblighi, adempimenti fiscali e amministrativi, lavoro sportivo, gestione associativa, opportunità e criticità legate alla nuova normativa

calcio integrato
Foto d'archivio

Genova. Il 20 maggio, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare del Municipio IV Media Val Bisagno, si terrà l’incontro “Riforma dello sport dilettantistico: cosa cambia per associazioni e società sportive”, promosso da Linea Condivisa. L’appuntamento sarà un momento pratico di approfondimento rivolto alle ASD, SSD e a tutte le realtà sportive del territorio, per orientarsi tra nuovi obblighi, adempimenti fiscali e amministrativi, lavoro sportivo, gestione associativa, opportunità e criticità legate alla nuova normativa.

Interverranno Federico Picoco, Segretario generale UISP Genova, e Alberto Brusaca, consulente fiscale per associazioni e società sportive dilettantistiche. Saranno presenti Gianni Pastorino, Consigliere regionale, Erika Venturini, Consigliera comunale, Roberto D’Avolio, Assessore Municipio IV Media Val Bisagno, e Paolo Caiti, Consigliere Municipio IV Media Val Bisagno.

“Invitiamo tutte le associazioni e società sportive del territorio a partecipare — dichiara Paolo Caiti di Linea Condivisa — perché la riforma dello sport introduce cambiamenti importanti e non sempre semplici da interpretare. Questo incontro vuole offrire strumenti concreti, risposte chiare e un supporto reale a chi ogni giorno porta avanti lo sport di base, spesso con grande passione e poche risorse. Lo sport dilettantistico è un presidio sociale fondamentale: aiutarlo a orientarsi significa sostenere tutta la comunità”.

uisp
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