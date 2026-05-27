Rifiuti, a Fascia inaugurato il nuovo centro di raccolta Amiu per la Val Trebbia

Fascia. Un nuovo presidio ambientale a servizio dell’entroterra: apre mercoledì 27 maggio il nuovo centro di raccolta di Fascia, in località Beinaschi sulla strada statale 45, struttura realizzata per offrire ai cittadini della Val Trebbia un punto di conferimento organizzato e accessibile per diverse tipologie di rifiuti domestici.

Alla apertura erano presenti la consigliera di amministrazione di Amiu Giovanna Damonte, il direttore Generale Roberto Spera, il consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana Giancarlo Campora e il sindaco di Fascia, Marco Gallizia.

“Questo centro di raccolta rappresenta un investimento sul territorio e sulla qualità dei servizi ambientali. Dare ai cittadini un luogo ordinato e semplice dove conferire correttamente i materiali significa costruire una cultura ambientale più forte e una maggiore attenzione al decoro dei nostri comuni”, dichiara Damonte.

Il nuovo centro rappresenta un servizio strategico per il territorio dell’alta Val Trebbia e consentirà di migliorare la gestione dei conferimenti, favorendo il corretto smaltimento dei materiali e contrastando gli abbandoni impropri.

Aggiunge Roberto Spera, direttore generale: “Questo centro di raccolta è un progetto su cui Amiu ha scelto di investire con convinzione, perché crediamo sia importante per tuti i Bacini avere servizi e infrastrutture all’altezza, efficienti e facilmente utilizzabili. Inaugurare un presidio strutturato come questo di oggi a Fascia, significa dare ai cittadini della Val Trebbia un riferimento concreto, migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare il presidio ambientale in un territorio delicato e prezioso come l’entroterra ligure. Avere una logistica efficiente è uno dei pilastri fondamentali della gestione integrata dei rifiuti, per generare economie e valore”.

Dichiara il consigliere metropolitano delegato ad Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e Transizione Ecologica Giancarlo Campora: “L’apertura del nuovo centro di raccolta di Fascia rappresenta un passo concreto verso un sistema di gestione dei rifiuti sempre più vicino ai cittadini e attento alle esigenze dei territori dell’entroterra. Rafforzare i servizi ambientali nelle vallate significa non solo migliorare la raccolta differenziata e il decoro urbano, ma anche sostenere la qualità della vita delle comunità locali e valorizzare il territorio sotto il profilo ambientale e turistico”.

Il Centro sarà aperto dal 1° ottobre al 31 maggio: 2° e 4° venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, dal 1° giugno al 30 settembre:1° e 4° sabato dalle ore 9 alle 11.30, eccezionalmente questo mese sarà aperto anche venerdì 29 maggio (5° venerdì del mese).

Contestualmente, il precedente centro di raccolta di Rovegno verrà dismesso, concentrando così il servizio sul nuovo polo di Fascia, destinato a diventare il principale riferimento ambientale dell’area.

Conclude Marco Gallizia, primo cittadino di Fascia: “Per un piccolo Comune dell’entroterra avere un centro di raccolta significa offrire ai cittadini un servizio importante, atteso da anni e che fino a poco tempo fa sembrava difficile da realizzare. Grazie alla collaborazione con Amiu riusciamo oggi a dare una risposta concreta al territorio, migliorando il decoro, aumentando la raccolta differenziata e rendendo più efficiente l’intero ciclo dei rifiuti. È un servizio utile non solo per Fascia, ma per tutta la vallata”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi ambientali nei comuni dell’entroterra, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole comunità e alla tutela del territorio.