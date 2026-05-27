Rezzoaglio: inaugurati interventi di viabilità, turismo e sicurezza con fondi Psr

Rezzoaglio. Si è svolta oggi a Rezzoaglio l’inaugurazione di una serie di interventi realizzati grazie alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale, opere dedicate al miglioramento della viabilità rurale, alla valorizzazione del territorio montano e allo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree interne liguri.

All’incontro hanno partecipato, oltre all’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana, il consigliere regionale Sandro Garibaldi e il sindaco di Rezzoaglio Massimo Fontana.

“Sono investimenti concreti sulla qualità della vita delle comunità locali, sulla sicurezza della viabilità rurale e sul sostegno alle attività produttive che mantengono vivo il nostro entroterra– ha detto Alessandro Piana – Intervenire in territori come Rezzoaglio significa contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali a cittadini, aziende agricole e allevatori”.

Con il PSR sono stati finanziati interventi di manutenzione straordinaria lungo circa 2,2 chilometri delle strade comunali di accesso alle località Brignole, Pianazze, Esola e Costafigara. I lavori hanno riguardato scarifica, rifacimento dei sottofondi, posa del binder e del tappeto d’usura, oltre alla realizzazione della segnaletica stradale e alla messa in sicurezza dei tracciati, per un investimento complessivo di quasi 600 mila euro.

A questi si aggiunge un ulteriore finanziamento di 150 mila euro destinato al ripristino della percorribilità della strada verso le frazioni di Ghierto, Tecchia, Cascine e Cardenosa, con opere di consolidamento e regimazione idraulica attualmente in corso.

È stato inoltre recuperato il tratto di strada agricola e boschiva tra Alpepiana e Lovari, lungo circa 2,5 chilometri, attraverso interventi di sistemazione della carreggiata, compattazione del pietrisco e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche. Un’opera dal valore di oltre 275 mila euro che favorisce l’accessibilità alle aree agricole e silvo-pastorali.

Importante anche il progetto sviluppato nei pressi della frazione di Cabanne, dedicato alla fruizione turistica sostenibile del territorio. Il percorso escursionistico recuperato è stato attrezzato per trekking, mountain bike e ippoturismo, con aree di sosta, arredi in legno locale, bacheche informative e uno spazio per la manutenzione e la ricarica delle e-bike presso il centro polifunzionale di Cabanne. L’investimento complessivo supera i 227 mila euro.

“Con il lavoro portato avanti attraverso il mio assessorato continuiamo a sostenere le aree interne e montane – ha concluso Alessandro Piana – con interventi concreti a favore delle infrastrutture rurali, delle imprese agricole e delle produzioni locali. Investire nell’entroterra significa investire nell’identità stessa della Liguria”.

“Stiamo cercando di imprimere una forte accelerazione allo sviluppo dell’entroterra, sostenendo le attività artigianali ed economiche del territorio e promuovendo al tempo stesso investimenti legati alle energie rinnovabili” – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana.

“Si tratta di opere progettate dalla precedente amministrazione e portate a compimento dall’attuale – ha detto il sindaco di Rezzoaglio Massimo Fontana. Ringrazio gli assessori regionali per la vicinanza e il sostegno dimostrati verso il nostro territorio”.