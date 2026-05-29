Torna il Repessin alla Maddalena, il quartiere si anima tra riuso e baratto

Genova. Alla Maddalena torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, il Repessin.

Sabato 30 maggio via della Maddalena si riempirà di banchi e stand dedicati al riuso creativo, al baratto e alla socialità di quartiere organizzato dall’associazione Ama Abitanti della Maddalena.

Si parte già al mattino, quando via della Maddalena si trasformerà in un vivace mercato urbano all’insegna della sostenibilità e della condivisione, con oltre 70 banchi animati da entusiasti “repessini in erba” pronti a cimentarsi nello scambio e nel baratto di abiti, utensili, arredi e oggetti usati di ogni tipo.

“Repessin non è soltanto un mercatino – sottolineano dall’associazione Ama – è un’occasione di incontro tra abitanti, famiglie, curiosi e visitatori, un momento collettivo che valorizza il riuso come pratica concreta di economia circolare e rafforza il senso di comunità nel cuore della Maddalena”.