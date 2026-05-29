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Appuntamento

Torna il Repessin alla Maddalena, il quartiere si anima tra riuso e baratto

Via della Maddalena si trasformerà in un vivace mercato urbano all'insegna della sostenibilità e della condivisione con oltre 70 banchi

Generico maggio 2026

Genova. Alla Maddalena torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, il Repessin.

Sabato 30 maggio via della Maddalena si riempirà di banchi e stand dedicati al riuso creativo, al baratto e alla socialità di quartiere organizzato dall’associazione Ama Abitanti della Maddalena.

Si parte già al mattino, quando via della Maddalena si trasformerà in un vivace mercato urbano all’insegna della sostenibilità e della condivisione, con oltre 70 banchi animati da entusiasti “repessini in erba” pronti a cimentarsi nello scambio e nel baratto di abiti, utensili, arredi e oggetti usati di ogni tipo.

“Repessin non è soltanto un mercatino – sottolineano dall’associazione Ama – è un’occasione di incontro tra abitanti, famiglie, curiosi e visitatori, un momento collettivo che valorizza il riuso come pratica concreta di economia circolare e rafforza il senso di comunità nel cuore della Maddalena”.

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