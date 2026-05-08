La Sampdoria termina la stagione salva ma con una sconfitta: 1-0 contro la retrocessa Reggiana

Reggio Emilia. Termina con una sconfitta la stagione della Sampdoria, che perde per 1-0 contro la Reggiana. Una stagione fatta soprattutto di bassi, con l’acuto finale che porta la salvezza matematica già domenica scorsa contro il Sudtirol, squadra che oggi affronterà i playout. Con un piccolo spiraglio per giocare addirittura i playoff, la squadra di Lombardo si arrende a Novakovic dopo una partita amministrata anche abbastanza bene, ma senza particolari risvolti utili vista la vittoria dell’Avellino già nel primo tempo, che ha di fatto blindato l’ottavo posto.

Forse non la partita migliore dell’era Lombardo, ma il volto per ricominciare

Gli obiettivi blucerchiati alla prima giornata di campionato erano altri, lo testimoniano anche gli acquisti. A fine stagione si tira un sospiro di sollievo per la matematica salvezza, arrivata grazie e soprattutto da volti di primo piano della categoria cadetta oltre a qualche rinforzo dalla Serie A. Se però c’è una persona che potrebbe aver avuto la miscela giusta per far carburare il motore, quella è Attilio Lombardo. Dal suo arrivo, il cambio passo è notevole e anche questa sera, nonostante il risultato e la squadra sotto nel punteggio, i giocatori in campo non hanno mai dato il sentore di essere spenti, come testimonia la doppia conclusione di Pafundi salvata da un miracolo di Micai, che si immola anche sulla conclusione di Begic nel primo tempo.

Il tabellino della partita

Reggiana 1

Sampdoria 0

Reti: 75’ Novakovic

Reggiana (4-3-2-1): 1 Micai, 17 Libutti, 34 Vicari (9’ 2 Papetti), 47 Lusuardi, 3 Bozzolan, 16 Reinhart (82’ 6 Vallarelli), 8 Charlys, 23 Rover (45’ 9 Novakovich), 93 Lambourde (82’ 26 Bertagnoli), 90 Portanova, 11 Gondo (55’ 80 Girma).

A disposizione: 12 Seculin, 33 Tripaldelli, 14 Quaranta, 31 Sampirisi, 57 Belardinelli, 10 Bozhanaj, 77 Fumagalli.

Allenatore: Bisoli.

Sampdoria (4-3-3): 50 Martinelli, 23 Depaoli (68’ 92 Soleri), 17 Hadzikadunic (87’ 25 Ferrari), 2 Viti, 13 Palma, 94 Esposito, 16 Henderson (87’ 34 Casalino), 7 Cicconi (76’ 20 Pafundi), 72 Barak (68’ 21 Giordano), 9 Coda, 11 Begic.

A disposizione: 30 Ravaglia, 1 Ghidotti, 98 Coucke, 38 Diop, 5 Riccio, 8 Ricci, 35 Amarandei.

Allenatore: Lombardo.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Cortese di Palermo e Pistarelli di Fermo.

Quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto.

VAR: Pezzuto di Lecce.

Note: Ammoniti al 32’ Depaoli per la Samp, al 43’ Gondo e 75’ Reinhart per la Reggiana. Partita fermata per lancio di fumogeni in campo arrivati dalla curva della Reggiana, accompagnata dallo striscione “1 euro è quello che valete” per far riferimento al prezzo del biglietto di questa sera. Reggiana che torna in Serie C dopo 3 anni di permanenza nella serie cadetta, svanite con questa sconfitta le poche speranze che aveva la Samp per disputare i playoff, che termina quindi la stagione da salva. Anche con una vittoria, i tre punti guadagnati dall’Avellino avrebbero di fatto blindato l’ottavo posto.

La partita minuto per minuto

REGGIANA (75′ Novakovic) 1 – 0 SAMPDORIA

96′ Vallarelli arriva indisturbato fin dentro l’area, poi viene coperto dai giocatori della Samp. Si ferma qua! Ecco l’ultimo triplice fischio di questa stagione, arrivano copiosi i fischi dei tifosi della Reggiana. La Samp termina con una sconfitta questa Serie B.

93′ Ancora Pafundi! Parata centrale di Micai che devia in corner. È entrato molto bene il giocatore di proprietà dell’Udinese, già due conclusioni in porta per lui.

90′ Si riprende dopo la rimozione dei fumogeni, la protesta precedente fa riferimento al prezzo del biglietto per vedere la partita questa sera e per riempire lo stadio. Intanto ottima occasione per la Samp! Pafundi vicino al gol, Micai salva con le gambe. Assegnati 6 minuti di recupero.

87′ Su una buona occasione per la Samp si ferma il gioco, la curva della Reggiana lancia in campo diversi fumogeni esponendo uno striscione che recita “1 euro è quello che valete”, in questo momento la squadra di Reggio Emilia è ad un passo dalla Serie C.

86′ Ultimi due cambi Samp, dentro Casalino e Ferrari per Henderson e Hadzikadunic.

82′ Ultimi due cambi per la Reggiana, dentro Bertagnoli e Vallarelli per Lambourde e Reinhart.

76′ Altro cambio Samp, Lombardo rileva Cicconi per Pafundi.

75′ Ancora la Reggiana in avanti, Portanova mette dentro per Novakovic! Spizzata di testa decisiva della punta di casa, impassibile Martinelli che non si aspettava probabilmente il colpo di testa del numero 9. Non cambia nulla per la Samp, tanto per la Reggiana che può riprendere a sperare in vista playout.

74′ Ammonito Reinhart dopo un contrasto di gioco con Hadzikadunic, forse più per le proteste che per il contrasto in se.

71′ Palo di Lusuardi! Su corner, sponda di un giocatore della Reggiana che nel mucchio pesca il compagno sul secondo palo che colpisce il legno, brivido per i blucerchiati.

69′ Esposito dal limite appoggia per Begic! Conclusione forte ma sulla sagoma di Micai, il portiere blocca senza fronzoli. Poi contropiede, Girma stoppa dal limite e conclude decisamente fuori dallo specchio.

68′ Ecco il doppio cambio, fuori Depaoli e appunto Barak per Soleri e Giordano.

65′ Botta violenta di Lambourde! Pallone fuori di un soffio dai pali, non ci sarebbe arrivato Martinelli, il pallone ha cambiato traiettoria all’ultimo ed è finito per sfiorare il palo senza colpirlo, brivido per i blucerchiati. Problemi per Barak, probabile imminente cambio lato Samp.

58′ Begic sterza e controsterza, poi conclude alto sulla porta di Micai. Occhio all’incursione della Reggiana che si fa pericolosa verso l’area della Samp, un difensore blucerchiato stoppa la possibile conclusione di Portanova. Su angolo, pallone preciso verso Girma che conclude fuori dai pali, il pallone rimane lì e senza fronzoli viene rimandato fuori dall’area.

55′ Altra sostituzione della Reggiana, già la terza in appena sessanta minuti scarsi: fuori Gondo per Girma.

53′ Tenta la conclusione Henderson a giro, pallone alto sul fondo. Si arrabbia molto Micai per la mancata pressione dei suoi sul tiro.

50′ Tiro-cross di Gondo, la conclusione sembra essere decisamente sballata ma poi esce di pochissimo sul secondo palo.

48′ Doppia conclusione della Reggiana, prima con Portanova poi dalla distanza con Bozzolan che si spegne tra i guanti di Martinelli.

46′ Segna nuovamente l’Entella, segna anche il Venezia. La squadra di Chiavari allunga per raggiungere la salvezza diretta, la Sampdoria deve invece vincere per avere una piccola speranza di trovare i playoff, servirebbe però il pareggio dell’Avellino.

45′ Si riprende, altro cambio per la Reggiana, dentro Novakovich per Rover. Probabile cambio tattico, inserita una punta in più per provare l’attacco finale.

Secondo tempo

46′ Termina qua il primo tempo, in questo momento Sampdoria salva come ad inizio partita e Reggiana retrocessa in Serie C.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

43′ Angolo per la Sampdoria, Esposito dalla bandierina stacca con i tempi giusti Palma, pallone fuori di poco! Sampdoria sempre più vicina al gol del vantaggio, il giovanissimo classe 2008 stava per sbloccare questa sfida bloccata. Avellino in vantaggio proprio adesso, anche in caso di vittoria ora i blucerchiati non avrebbero chance di salire all’ottavo posto.

42′ Ammonito Gondo per un fallo davanti all’area della Samp.

39′ Punizione sulla trequarti della Samp, pallone dentro rimpallato, Coda aggiusta la palla e la tocca per Begic che prova a cercare il fondo ma viene chiuso. Riparte con il palleggio allora la Samp con Viti che smista, difficile trovare brecce nella difesa ospite questa sera.

34′ Fallo di Esposito da 30 metri dalla porta di Martinelli. Calcio da fermo più spostato sulla destra, Reinhart mette dentro ma la difesa della Samp fa buona guardia ed innesca il contropiede, fermato da un intervento di Bozzolan che non permette a Depaoli di trovarsi a tu per tu con Micai.

33′ Pallone lungo in area di Hadzikadunic, Coda si coordina e calcia al volo, pallone a pochi centimetri dal palo! Sampdoria vicinissima al vantaggio, inizia ad incrementare i giri del motore la squadra di Lombardo, che incita i suoi a continuare così.

32′ Pallone lungo e filtrante verso Depaoli che però attende troppo e mette un cross troppo lungo per Coda che si trovava dentro l’area. Altra occasione interessante per i blucerchiati. Ammonito poi Depaoli per un contrasto ritenuto troppo deciso dal direttore di gara.

30′ Conclusione di Begic, parata centrale di Micai che poi riesce a bloccare in due tempi. In questo momento, grazie ai risultati favorevoli ai blucerchiati, in caso di tre punti la Samp disputerebbe i playoff.

22′ Si infiamma la partita! Sampdoria in avanti in tre contro due, Barak conduce ma non serve subito Coda, aspetta più indietro Begic che conclude sul secondo palo, Micai! La sfiora con le dita della mano e devia in angolo, poi Esposito dalla bandierina crossa tra i guanti del portiere di casa.

21′ Primo tiro in porta della Samp! Barak tocca per Coda che si gira, si accentra e calcia forte. Botta violenta verso Micai che non si deve distendere ma devia con le mani aperte, tiro troppo spinoso per tentare il blocco con i guanti.

20′ Giro palla la parola cardine di questa partita, finora senza particolari colpi di scena e spunti in avanti che permetterebbero di sbloccare la sfida. Un paio di sgasate dei giocatori della Samp con cross dentro rimpallati, dopo un paio di occasioni della Reggiana la difesa blucerchiata sembra aver trovato le giuste distanze.

11′ Altra occasione per la Reggiana! Spara fuori di pochi centimetri Rover, spingono forte ora i padroni di casa.

9′ Prima un attimo di stop per il centrale della Reggiana Vicari, ora non riesce più a stare in campo. Subito primo cambio, al suo posto Papetti. Attenzione azione fulminea della Reggiana, Gondo appoggia per Portanova! Conclusione potentissima che termina sul fondo, prima occasione per l’ex Genoa. Intanto ha segnato il Pescara, in questo momento la Reggiana sarebbe matematicamente retrocessa.

7′ Primi minuti di totale possesso e lotta in mezzo al campo, a parte la prima azione della Samp ancora nessuna incursione potenzialmente pericolosa in entrambe le aree.

2′ Buona guardia della difesa della Reggiana dopo l’ottimo stop di Depaoli, angolo dei blucerchiati. Esposito si presenta sul dischetto, palla dentro con Gondo che restituisce al regista. Rapido scambio davanti l’area, uno due tra il centrocampista e Barak con quest’ultimo in fuorigioco. Possesso Reggiana.

1′ Si inizia! Si gioca l’ultimo pallone di questa stagione della Serie B. Tante emozioni in campo, per i blucerchiati la leggerezza di aver raggiunto l’obiettivo salvezza e poter agganciare addirittura i playoff, per la Reggiana l’unica possibilità di centrare quantomeno i playout. Subito con agonismo la Reggiana, fa buona guardia la Samp che ottiene rimessa laterale ed inizia il possesso.

Primo tempo

Le formazioni:

Reggiana: 1 Micai, 17 Libutti, 34 Vicari, 47 Lusuardi, 3 Bozzolan, 16 Reinhart, 8 Charlys, 23 Rover, 93 Lambourde, 90 Portanova, 11 Gondo. A disposizione: 12 Seculin, 33 Tripaldelli, 2 Papetti, 14 Quaranta, 31 Sampirisi, 26 Bertagnoli, 6 Vallarelli, 57 Belardinelli, 10 Bozhanaj, 9 Novakovich, 77 Fumagalli, 80 Girma. Allenatore: Bisoli.

Sampdoria: 50 Martinelli, 72 Barak, 13 Palma, 2 Viti, 7 Cicconi, 17 Hadzikadunic, 94 Esposito, 16 Henderson, 11 Begic, 9 Coda, 23 Depaoli. A disposizione: 30 Ravaglia, 1 Ghidotti, 98 Coucke, 38 Diop, 5 Riccio, 25 Ferrari, 21 Giordano, 34 Casalino, 8 Ricci, 20 Pafundi, 35 Amarandei, 92 Soleri. Allenatore: Lombardo.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Cortese di Palermo e Pistarelli di Fermo. Quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto. VAR: Pezzuto di Lecce.

Per la Samp normale amministrazione e spiraglio playoff, per la Reggiana l’ultima chance

I blucerchiati si presentano al Mapei Stadium con la sicurezza della matematica salvezza. Dopo mesi di incertezze, allenatori cambiati e una rosa quasi del tutto rinnovata nel mercato invernale, la squadra di Lombardo ha trovato la giusta strada per trainare la nave sana e salva in porto. Oggi contro la Reggiana una partita che gli ospiti giocheranno sicuramente a cuor leggero, al contrario della Reggiana che potrebbe, in base anche ad una serie di risultati a loro favore, trovare i 37 punti che permetterebbe ai padroni di casa di disputare quanto meno i playout, distanti appunto tre distanze. La Sampdoria ritrova Coda e Depaoli dal primo minuto, dopo un girone di ritorno passato prevalentemente in panchina. Piccolo spiraglio playoff per la Sampdoria, per i bookmakers una chance su ventisei per agganciarli.