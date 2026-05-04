Recco, una targa in ricordo di Biagio Palombo consegnata alla figlia Giovanna

Recco. Questa mattina, nel corso della manifestazione “I sentieri del Golfo Paradiso”, il sindaco Carlo Gandolfo ha consegnato a Giovanna Palombo una targa in ricordo del padre Biagio, ideatore e promotore dell’iniziativa che da 24 anni coinvolge gli allievi delle scuole di Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve Ligure, Recco, Sori e Uscio. Una mattinata all’aria aperta che va oltre la semplice uscita scolastica.

La giornata, ospitata nell’area di Cian Crösu nel Comune di Uscio, ha offerto ai ragazzi un’esperienza all’aria aperta fatta di socialità, attività sportive, prevenzione degli incendi boschivi e momenti formativi curati dai gruppi di Protezione Civile dei Comuni partecipanti.

Non è mancato il momento conviviale, con un menu a base di trofie al pesto e focaccia, firmato naturalmente da “La Baracchetta” di Biagio, che ha contribuito a rendere piacevole l’appuntamento. Accanto a Giovanna – che porterà avanti l’iniziativa voluta dal padre – ad accogliere gli studenti erano presenti, insieme al sindaco Gandolfo, una nutrita rappresentanza dei sette comuni del Golfo Paradiso.