Recco, spiagga dei Frati chiusa per pulizia post mareggiata

Recco. La spiaggia “Dei Frati” sarà interdetta al pubblico nelle giornate di giovedì 21 maggio, dalle ore 7 alle 17, e venerdì 22 maggio, dalle ore 7 alle 13, per consentire un intervento di sistemazione dell’arenile, segnalato dal settore Ambiente, che si è reso necessario a causa della forte mareggiata che nei giorni scorsi ha depositato una grande quantità di materiale lungo la costa.

“Abbiamo disposto la chiusura totale dell’area e il divieto di qualsiasi attività che possa intralciare il lavoro dei mezzi meccanici impegnati nella movimentazione e nel ripristino dell’arenile. Si tratta di un provvedimento adottato in via cautelativa per garantire la sicurezza e per consentire la riapertura della spiaggia con l’arenile completamente sistemato in vista del fine settimana, quando è previsto un grande afflusso di residenti e turisti” dichiarano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’Ambiente, nonché vicesindaco, Edvige Fanin.

La pulizia dell’arenile è stata affidata a una ditta specializzata.