  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Recco, spiagga dei Frati chiusa per pulizia post mareggiata

Sulla spiaggia una grande quantità di materiale è stata depositata dal mare

Recco. La spiaggia “Dei Frati” sarà interdetta al pubblico nelle giornate di giovedì 21 maggio, dalle ore 7 alle 17, e venerdì 22 maggio, dalle ore 7 alle 13, per consentire un intervento di sistemazione dell’arenile, segnalato dal settore Ambiente, che si è reso necessario a causa della forte mareggiata che nei giorni scorsi ha depositato una grande quantità di materiale lungo la costa.

“Abbiamo disposto la chiusura totale dell’area e il divieto di qualsiasi attività che possa intralciare il lavoro dei mezzi meccanici impegnati nella movimentazione e nel ripristino dell’arenile. Si tratta di un provvedimento adottato in via cautelativa per garantire la sicurezza e per consentire la riapertura della spiaggia con l’arenile completamente sistemato in vista del fine settimana, quando è previsto un grande afflusso di residenti e turisti” dichiarano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’Ambiente, nonché vicesindaco, Edvige Fanin.

La pulizia dell’arenile è stata affidata a una ditta specializzata.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.