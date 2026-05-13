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Manutenzione

Recco: partiti i lavori di riqualificazione dei marciapiedi

Per tutelare il patrimonio arboreo, tre aranci amari presenti nella piazza saranno spostati e ripiantati nella zona di Valle Verde

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Recco. Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via IV Novembre e in piazza del Comune, seguono l’intervento analogo già avviato in via Biagio Assereto. In un secondo momento lo stesso progetto interesserà anche l’area del mercato settimanale in via Fortunio Liceti e via XX Settembre.

L’intervento nasce dalla necessità di uniformare tratti di marciapiedi realizzati in epoche diverse e oggi caratterizzati da discontinuità, pavimentazioni ammalorate e barriere architettoniche.

L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei percorsi pedonali. Il progetto prevede la risagomatura dei marciapiedi, il rifacimento degli scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e un lieve adeguamento della carreggiata che consentirà di recuperare spazi per la sosta in piazza del Comune, dove saranno ricavati sette nuovi posti auto e, complessivamente, l’intervento permetterà di recuperare circa dieci stalli.

Per tutelare il patrimonio arboreo, tre aranci amari presenti nella piazza saranno spostati e ripiantati nella zona di Valle Verde. “Si sta lavorando su marciapiedi che presentano discontinuità e criticità consolidate nel tempo. L’obiettivo è rendere i percorsi pedonali più sicuri, eliminare gli ostacoli esistenti e garantire piena accessibilità a chi ha mobilità ridotta” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.

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