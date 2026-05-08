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Lavori

Recco, il Comune avvia la riqualificazione dei marciapiedi di via Biagio Assereto. I lavori in partenza il 12 maggio

L'intervento punta a uniformare i percorsi pedonali, eliminare barriere architettoniche e sostituire pavimentazioni usurate con materiali più moderni e di pregio

Generico maggio 2026

Recco. Il Comune di Recco dà il via all’intervento di riqualificazione dei marciapiedi di via Biagio Assereto, un intervento da 100mila euro per garantire una continuità estetica con il vicino Largo dei Mille. Dopo l’ultimazione degli interventi lungo la passeggiata a mare, l’amministrazione comunale avvia ora una nuova fase di lavori che interesserà progressivamente le zone interne, suddivisa in più lotti per contenere i disagi.

L’intervento punta a uniformare i percorsi pedonali, eliminare barriere architettoniche e sostituire pavimentazioni usurate con materiali più moderni e di pregio (lastre in arenaria grigia). Il progetto è stato pianificato in lotti successivi per consentire una gestione più efficiente delle risorse e una minore interferenza con la vita quotidiana dei residenti e delle attività commerciali.

“Dopo il completamento dei lavori sulla passeggiata a mare, procediamo ora con la sistemazione dei marciapiedi di via Biagio Assereto – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli –  un intervento suddiviso in lotti per migliorare la qualità dei percorsi pedonali. Si tratta di un piano di manutenzione straordinaria che proseguirà nei prossimi anni per restituire ai cittadini marciapiedi più sicuri, accessibili e curati. Il lavoro è pianificato e progressivo, e ogni fase sarà comunicata con anticipo per ridurre i disagi”. Per consentire l’allestimento del cantiere e lo svolgimento dei lavori, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Biagio Assereto compreso tra l’intersezione con Largo dei Mille e il civico 8. Il provvedimento è già in vigore e durerà per circa un mese, fino al termine dei lavori.

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