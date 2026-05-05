Recco, approvato il progetto per il potenziamento della rete di distribuzione del gas per il nuovo raccordo con l’A12

Recco. Sta procedendo speditamente l’iter che porterà alla sostituzione del ponte di raccordo al casello autostradale tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma, opera strategica per la viabilità cittadina e per la sicurezza idraulica del torrente Recco. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto presentato da Italgas Reti S.p.A. per adeguare e migliorare la propria infrastruttura e la rete di distribuzione del gas presenti nell’area interessata dai lavori, “predisponendo un allacciamento di emergenza utilizzabile dai carri bombolai, al fine di garantire il servizio primario di distribuzione del gas civile anche in situazioni di criticità della rete” si legge nella delibera.

L’intervento di Italgas, interamente a carico del gestore e senza oneri per il Comune, prevede l’inserimento di una nuova tubazione con due valvole per il sezionamento gas e l’installazione di una cabina di regolazione del gas (GRFD) nei pressi dei campi da tennis. L’adeguamento si rende indispensabile poiché l’attuale ponte pedonale, che ospita il passaggio delle condotte, sarà demolito e ricostruito – nell’ambito del progetto da 4,45 milioni di euro già approvato dall’Amministrazione – modificando il passaggio della tubazione dal nuovo ponte fino a Piazzale Olimpia.

“Gli interventi proposti dal gestore della rete del gas rappresentano un passaggio di rilevante interesse pubblico, perché consentono di migliorare l’infrastruttura esistente, potenziando la rete di distribuzione, gli standard di sicurezza, affidabilità e continuità del servizio relativo all’erogazione di un bene primario” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.