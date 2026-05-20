Rea Palus Race, domenica un “assaggio” alla Festa dello Sport

Rapallo. È sempre più vicino il 21 giugno, giorno dell’approdo della Rea Palus Race a Genova. Un momento storico per la creatura della Sporteventi SSDRL, tra le prime società a investire concretamente nelle corse OCR, le prove a ostacoli che si stanno guadagnando sempre più spazio nel panorama sportivo soprattutto dopo il loro inserimento fra le discipline del pentathlon moderno. E per questo il lavoro della società organizzatrice procede spedito.

Il 22, 23, 24 maggio Rea Palus Race presenta un “assaggio” di quello che sarà l’evento del 21 giugno a Genova con la partecipazione alla fantastica Festa dello Sport 2026, attraverso un programma tanto intenso quanto attraente.

Dal venerdì mattina con l’olimpiade delle scuole passando per le prove libere di ostacoli e col gran finale della simulazione di gara di domenica dalle 10:00 alle 12:00 con il Trainer Mirko Canova, lo staff RPR aspetta tutti presso la Calata Falcone e Borsellino del Porto Antico di Genova.

E sì, perché RPR è pronta a portare tutta la sua carica di energia e adrenalina il 21 giugno per la prima edizione che sbarca nella Superba: un evento che unisce sport, spettacolo e valorizzazione del territorio. La manifestazione si svolge in un contesto unico, con il Porto Antico di Genova tra i punti più riconoscibili dell’esperienza e con il coinvolgimento di aree simboliche della città e del suo fronte mare.

La corsa con ostacoli genovese conferma il format che ha reso Rea Palus Race un appuntamento distintivo nel panorama OCR italiano: una prova pensata per atleti e pubblico, capace di mettere insieme competizione, partecipazione e forte impatto visivo.

Per questa edizione della Rea Palus Race, Genova non è solo la sede dell’evento, ma parte integrante del suo racconto. Porto Antico, aree urbane del percorso e affacci sul mare costruiscono un’identità forte, diversa da una gara standard, e danno all’evento un carattere distintivo e unico.

Sono previsti circa 2.000 atleti e amatori oltre che i bambini con l’evento Kids: per i partecipanti e il pubblico presente sarà una esperienza da raccontare. Intanto nel weekend si potrà “assaggiare” tutto ciò, per invogliarsi ancora di più ad essere parte della grande avventura.