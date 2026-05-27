Pinguini, Gaia e tanti altri: il 14 giugno a Genova concerto gratuito con Rds Summer Festival

Genova. Continua il 2026 di grandi concerti gratuiti a Genova. Dopo lo spettacolo di Capodanno e il djset gratuito di Charlotte De Witte, ma anche dopo l’evento di questo sabato in piazza Matteotti in ricordo di Don Gallo, è stato annunciato un nuovo live – sempre aperto al pubblico – di rilievo e, questa volta, all’insegna del pop.

Domenica 14 giugno in piazza Della Vittoria a Genova partirà, con una prima tappa nazionale, l’Rds Summer Festival. Per la prima volta in città, la giornata vedrà sul palco artisti come Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci e Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini che, tra l’altro, erano già stati protagonisti del concerto di Capodanno a Genova e che, si pensava, quest’anno non avrebbero più fatto altri live. A rappresentare la Liguria, per ora, sul palco dell’Rds Summer Festival sarà il genovese Plasma, ma l’elenco completo di cantanti e band è ancora in fieri e sono attese sorprese di calibro.

Lo spettacolo dell’Rsd Summer Festival Genova sarà condotto da Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro e sarà poi trasmesso, sabato 11 e sabato 18 luglio, in televisione, su TV8 e Sky Uno.

“Si tratta di un grande evento di interesse nazionale e intergenerazionale – dice il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Lorenzo Garzarelli – è simbolico che il tour parta proprio da qui, e ci arrivi per la prima volta, con artisti importanti, alcuni dei quali devono ancora essere annunciati, è un evento pensato per tutti, che porterà visitatori in città e garantirà un’ottima visibilità ulteriore visto che poi sarà trasmesso sui canali televisivi, un risultato frutto di un lavoro condiviso con una delle tre maggiori radio italiani e la squadra del Comune per portare grandi eventi in città”.

La tappa genovese dell’Rds Summer Festival è prodotta dal gruppo radiofonico ma sostenuta, oltre che da sponsor, anche dal Comune di Genova.