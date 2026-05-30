Movida violenta in centro storico: giovane rapinato in piazza Matteotti, un altro aggredito in San Donato

Genova. Ancora violenza in centro storico nella zona della movida. All’1:30 un’ambulanza della Croce Bianca genovese è stata inviata in codice giallo in via di San Donato per un’aggressione. Un 26enne ha raccontato di essere stato aggredito a pugni in faccia da un gruppo di ragazzi a causa di “alcuni sguardi di troppo” a una componente della compagnia di questi.

Ha riportato varie tumefazioni al volto ed è stato ospedalizzato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.

La stessa ambulanza, intorno alle 3 è intervenuta in piazza Matteotti per un ragazzo di 23 anni che ha racconta di essere stato aggredito da un coetaneo a scopo di rapina.

Ha subìto il furto della collana e di un anello; la vittima ha inseguito e fermato il rapinatore ed è stata aggredita da un secondo giovane. Il ragazzo ha riportato ferite lacero contuse al cranio in conseguenza della caduta; è stato portato in codice verde presso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. I due rapinatori sono fuggiti e gli accertamenti sono stati affidati al commissariato Centro.