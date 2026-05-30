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Cronaca

Movida violenta in centro storico: giovane rapinato in piazza Matteotti, un altro aggredito in San Donato

L'aggressione per uno 'sguardo di troppo' verso un gruppo di coetanei, poi l'ennesima rapina da parte di due giovani che sono fuggiti

polizia notte centro storico

Genova. Ancora violenza in centro storico nella zona della movida. All’1:30 un’ambulanza della Croce Bianca genovese è stata inviata in codice giallo in via di San Donato per un’aggressione. Un 26enne ha raccontato di essere stato aggredito a pugni in faccia da un gruppo di ragazzi a causa di “alcuni sguardi di troppo” a una componente della compagnia di questi.

Ha riportato varie tumefazioni al volto ed è stato ospedalizzato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.

La stessa ambulanza, intorno alle 3  è intervenuta in piazza Matteotti per un ragazzo di 23 anni che ha racconta di essere stato aggredito da un coetaneo a scopo di rapina.

Ha subìto il furto della collana e di un anello; la vittima ha inseguito e fermato il rapinatore ed è stata aggredita da un secondo giovane. Il ragazzo ha riportato ferite lacero contuse al cranio in conseguenza della caduta; è stato portato in codice verde presso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. I due rapinatori sono fuggiti e gli accertamenti sono stati affidati al commissariato Centro.

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