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San fruttuoso

Pugni e calci per rubare uno zaino, 16enne denuniciato dai carabinieri

L’aggressione in via Archimede è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri, che stavano passando e sono immediatamente intervenuti

carabinieri

Genova. Un 16enne genovese è stato denunciato con l’accusa di rapina in concorso.

Secondo i carabinieri, insieme a due amici ha seguito una coppia che passeggiava in via Archimede, a San Fruttuoso, prendendo a calci e pugni un uomo per per strappargli lo zaino contenente effetti personali e 300 euro in contanti.

L’aggressione è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri, che stavano passando e sono immediatamente intervenuti. Alla vista dei militari, due degli aggressori sono riusciti a fuggire, portando via lo zaino, mentre il terzo è stato bloccato. Concluse le formalità di rito il minore è stato denunciato ed affidato ai genitori

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