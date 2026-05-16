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Indagine lampo

Ventenne rapinato nella movida con lo spray urticante, fermata una coppia

La polizia ha fermato un 21enne tunisino e una 23enne italiana

polizia notte

Genova. Sono stati fermati i due presunti autori della rapina ai danni di uno studente nel centro storico.

La polizia ha fermato un 21enne tunisino e una 23enne italiana che la notte scorsa, in stradone Sant’Agostino, hanno spruzzato dello spray urticante sul volto di un 21enne che gli aveva appena ceduto una dose di droga.

Gli agenti delle volanti hanno trovato il ragazzo già nelle mani del personale sanitario. Dopo avere raccolto la testimonianza i poliziotti hanno battuto l’area pedonale alla ricerca degli aggressori, rintracciandoli e fermandoli in zona Caricamento.

Portati in questura, sono stati denunciati per rapina in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti avendo, nel frattempo, effettuato il prelievo di alcune centinaia di euro con il bancomat della vittima.

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