Picchiato e minacciato con le forbici per un telefono: paura al mercato di via Reta

Genova. Picchiato, rapinato e minacciato con un paio di forbici mentre faceva la spesa È successo lunedì mattina al mercato di via Reta, l’aggressore, un 27enne, è stato arrestato poco dopo dalla polizia.

A intervenire sono stati gli agenti del Commissariato Cornigliano dopo una chiamata al 112 che denunciava la rapina di uno smartphone da parte di uno sconosciuto che era poi fuggito a bordo di un autobus.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima i poliziotti hanno identificato un uomo su un bus che viaggiava in direzione centro città e che, alla vista della volante, ha tentato di scappare salendo di corsa su un altro bus. È stato immediatamente fermato e portato in Questura per accertamenti.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo aveva avvicinato con una scusa la vittima, sottraendogli lo smartphone, colpendolo alla testa e al costato, per poi allontanarsi e tornare poco dopo per aggredirlo e minacciarlo con le forbici. Alcuni presenti sono intervenuti in soccorso della vittima, riuscendo a disarmare l’uomo che poi si è dato alla fuga.

L’esito dell’identificazione ha permesso di accertare che si tratta di un 27enne cittadino marocchino, giudicato con direttissima in mattinata.