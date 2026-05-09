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Piazza banchi

Scaraventa a terra un uomo per rubargli il portafoglio: denunciato per rapina e ricettazione

E' stato individuato a poche ore dai fatti grazie alle telecamere di sorveglianza

volante polizia notte
GenovaPoco dopo la mezzanotte della notte tra giovedì e venerdì gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti in piazza San Lorenzo, poiché un uomo era stato rapinato del suo portafogli. La vittima ha raccontato che mezz’ora prima, mentre transitava in Piazza Banchi, era stato avvicinato da un uomo che, dopo avergli chiesto insistentemente del denaro, lo ha scaraventato a terra e derubato del borsellino contenente tutti i documenti.
Dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, la  sala operativa  ha fornito alle volanti una dettagliata descrizione del presunto rapinatore, permettendo agli agenti di rintracciarlo in piazza delle Scuole Pie, ancora in possesso del portafogli rubato.
Portato in Questura, l’uomo, un 31enne gambiano, irregolare sul territorio e già noto per reati contro il patrimonio e spaccio, è stato trovato in possesso anche di 3 carte bancarie, risultate provento di furto. E’ stato denunciato per rapina e ricettazione.
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