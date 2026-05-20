Rapallo Nuoto guarda all’estate: al Poggiolino il Trofeo internazionale

Rapallo. Tutto pronto per la diciottesima edizione del Trofeo internazionale di nuoto “Città di Rapallo”. Quest’anno la manifestazione sportiva torna alla sua formula tradizionale distribuita su tre giornate e con un regolamento rivisto per dare maggiori possibilità agli atleti delle varie categorie. Si partirà venerdì 29 maggio nel pomeriggio, per poi proseguire nelle intere giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio, quando l’evento si chiuderà con le attese finali dei 100 e 200 metri alle quali accederanno, non i migliori tempi assoluti ma i primi dieci atleti di ogni categoria (Ragazzi – Junior – Cadetti e Senior).

I numeri di questa edizione confermano il prestigio della kermesse: sono attesi circa 600 atleti per un totale di 2.000 presenze gara. Saranno 28 le società natatorie partecipanti di cui tre straniere (due francesi e una olandese).

Il pomeriggio di venerdì, altra novità, il Poggiolino ospiterà anche la Coppa Liguria dedicata alla categoria “Esordienti B”. I giovanissimi nuotatori si sfideranno nella vasca interna da 25 metri e, prima volta per la categoria, la tappa assegnerà i titoli di campionato regionale.

«Quello che maggiormente ci aspettiamo – spiega Chiara Cella, corganizzatrice dell’evento – è che i ragazzi si divertano e si godano questa esperienza. Da sempre il nostro trofeo segna per molti l’inizio della stagione in vasca lunga e la prima gara all’aperto dopo la stagione indoor. Uno stimolo in più per dare il massimo e spostare in avanti i propri limiti».

Dietro al successo dell’evento c’è una imponente macchina organizzativa che coinvolge l’intera Rapallo Nuoto. Dai manutentori agli assistenti bagnanti, dagli istruttori al personale del bar, fino al fondamentale supporto di genitori e volontari, tutta la comunità è mobilitata per garantire l’accoglienza e la gestione degli atleti, in attesa dell’apertura ufficiale della vasca esterna e della stagione balneare dal 2 giugno.

«Le prenotazioni delle postazioni e dei centri estivi sono già iniziate – conclude Chiara Cella – la nostra piscina vi aspetta per un’estate insieme con i nostri servizi e i nostri gonfiabili».

La manifestazione ha il supporto di Fin, Regione Liguria, Comune di Rapallo, Coni, Stelle nello Sport, MP Fun&Sport e Iren luce gas e servizi.