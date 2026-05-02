Rapallo, cade con lo scooter in corso Colombo: grave ragazzo di 20 anni

Rapallo. Grave incidente stradale nella mattina di oggi, sabato 2 maggio, a Rapallo, nel levante genovese.

Un ragazzo di circa 20 anni è caduto con la sua moto in corso Cristoforo Colombo e ha riportato diversi traumi.

È stato soccorso dall’automedica del 118 e dai militi della Croce Bianca Rapallese e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico e per i rilievi. L’incidente sarebbe stato autonomo. Non sono coinvolti altri mezzi ma la ricostruzione della dinamica è ancora in corso.