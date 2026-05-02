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Incidente

Rapallo, cade con lo scooter in corso Colombo: grave ragazzo di 20 anni

Lo schianto questa mattina intorno alle 10. Non ci sono altri mezzi coinvolti

ambulanza croce bianca rapallo

Rapallo. Grave incidente stradale nella mattina di oggi, sabato 2 maggio, a Rapallo, nel levante genovese.

Un ragazzo di circa 20 anni è caduto con la sua moto in corso Cristoforo Colombo e ha riportato diversi traumi.

È stato soccorso dall’automedica del 118 e dai militi della Croce Bianca Rapallese e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico e per i rilievi. L’incidente sarebbe stato autonomo. Non sono coinvolti altri mezzi ma la ricostruzione della dinamica è ancora in corso.

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