Rapallo, il parcheggio del Poggiolino diventa il nodo di interscambio

Rapallo. Cambia ancora la mobilità turistica a Rapallo quest’estate: il parcheggio del Poggiolino diventa il nodo di interscambio.

Nel febbraio 2025 Rapallo, Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino hanno siglato un accordo per sviluppare un Piano Integrato della Mobilità Turistica, affidando a Systematica srl uno studio approfondito sui flussi veicolari e il loro impatto sulla viabilità locale. I risultati di quella analisi − che ha già portato a limitare il transito dei grandi autobus sul Corso Colombo e via San Michele di Pagana − sono ora alla base di un pacchetto di misure più ampio, approvato in data 28 maggio dalla giunta comunale in vista dell’estate 2026.

Le modifiche alla viabilità

Divieto di transito per i grandi autobus. Dalle 8 alle 19, tutti i giorni della settimana, i veicoli di categoria M3 con lunghezza superiore a 9,70 m e altezza superiore a 3,20 m non potranno circolare nel territorio comunale, ferme restando le maggiori limitazioni già in vigore con le precedenti ordinanze.

Sono esclusi dal divieto: i bus diretti o provenienti da strutture ricettive e turistiche di Rapallo; i veicoli per manifestazioni sportive e religiose nei territori di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino; i mezzi di trasporto di attività commerciali, associazioni e scuole con sede a Rapallo; i bus diretti o provenienti da strutture ricettive, turistiche e commerciali di Santa Margherita Ligure e Portofino, così come individuati e segnalati dai rispettivi Comuni; i veicoli che accedono o provengono dalla S.S. n. 1; il servizio sostitutivo del trasporto ferroviario o marittimo in caso di interruzione; il trasporto pubblico locale; i servizi di emergenza; i veicoli delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito Italiano; quanto disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’area di sosta situata nelle vicinanze dell’uscita autostradale viene confermata come parcheggio di interscambio; all’interno o nelle immediate vicinanze sarà individuata un’area di fermata dedicata alla salita e discesa dei passeggeri dagli autobus. Inoltre la porzione nord del Poggiolino (lato sinistro rispetto all’ingresso) sarà riservata alla sosta degli autocarri di aziende con sede a Rapallo. In periodo non turistico (novembre–marzo) la sosta è consentita per l’intera giornata; nel periodo turistico (aprile–ottobre) dalle 19 alle 6, lasciando l’area agli autobus nelle ore diurne.

Le misure approvate corrispondono alla Fase 1 del piano condiviso con Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino. In prospettiva futura è prevista anche l’istituzione di una ZTL territoriale. L’obiettivo è costruire un modello di mobilità sostenibile che tuteli il territorio, l’ambiente e la sicurezza stradale, valorizzando al contempo l’attrattiva turistica del Tigullio.