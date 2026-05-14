Rapallo, il Comune ottiene 828mila euro dal lascito Formenti: verranno usati per il nido di Parco Casale

Rapallo. Si conclude positivamente una complessa vicenda giuridica durata anni: il Comune di Rapallo ha reso esecutivo l’atto di transazione relativo al lascito testamentario di Emma Formenti, ottenendo una somma pari a 828mila euro da destinare interamente alla collettività e, in particolare, ai minori.

Nella giornata di ieri, infatti, alla presenza dell’assessore alle Finanze Fabio Mustorgi e di Emanuela Casa, il segretario generale Mario Vittorio Canessa ha provveduto alla sottoscrizione e all’esecuzione degli atti conclusivi, rendendo definitivamente disponibile per il Comune la somma concordata.

Le risorse ottenute saranno impiegate nel pieno rispetto della volontà testamentaria della signora Formenti e destinate ai minori.

Una parte delle somme consentirà di finanziare integralmente la quota di risorse extra-PNRR necessarie al completamento del nuovo asilo nido di Parco Casale, permettendo così di realizzare l’opera a costo zero per i cittadini di Rapallo.

Le ulteriori risorse disponibili saranno anch’esse destinate ai minori e la loro allocazione sarà formalizzata nella prossima seduta del Consiglio Comunale, attraverso apposita variazione di bilancio, in coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsione 2026.

In segno di riconoscenza e memoria, l’amministrazione comunale ha deciso di intitolare l’asilo nido di Parco Casale ai coniugi Formenti, affinché il loro gesto di generosità resti legato in modo permanente alla struttura e alle future generazioni di bambini che la frequenteranno.

“La volontà di Emma Formenti era semplice e profondamente generosa: desiderava che una parte di sé potesse continuare a vivere attraverso qualcosa dedicato ai bambini. Come Amministrazione abbiamo scelto di trasformare quel desiderio in un progetto concreto, contribuendo alla realizzazione del nuovo asilo nido immerso nel verde di Parco Casale, uno spazio pensato per accogliere, far crescere e accompagnare le nuove generazioni in un ambiente sereno, sicuro e a contatto con la natura – dichiara la sindaca Elisabetta Ricci -. Qui i bambini potranno giocare, imparare, condividere esperienze e vivere ogni giorno gli spazi all’aria aperta, costruendo ricordi e relazioni. Intitolare questa struttura ai coniugi Formenti significa custodire e rendere viva la loro memoria nel modo più autentico possibile: non soltanto attraverso una targa commemorativa, ma tramite un luogo pieno di vita, di voci e di futuro, che sarà frequentato quotidianamente da famiglie e bambini di Rapallo. È il nostro modo più sincero per dire grazie a Emma Formenti e alla sua sensibilità, lasciando alla città un’eredità che continuerà a crescere insieme ai suoi bambini”.

“Siamo profondamente soddisfatti di questo risultato, che rappresenta non solo una vittoria amministrativa, ma anche un atto di rispetto verso la volontà di chi ha scelto di donare alla nostra comunità – aggiunge Mustorgi -. Questo accordo consente inoltre di confermare il quadro di spesa previsto nel bilancio di previsione 2026: le risorse destinate alla tutela dei minori risultano pienamente garantite e tutte le esigenze evidenziate in fase di revisione sono state soddisfatte. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare ad Antonio Manfredi, che fin dall’inizio ha seguito la pratica con determinazione e competenza, tutelando efficacemente gli interessi del Comune. Un sentito ringraziamento va anche a Rossella Bardinu, assistita dalla collega Emanuela Casa, per il lavoro svolto nella fase conclusiva della vicenda. Non è la prima volta che seguo personalmente situazioni di questo tipo a favore della città di Rapallo. Penso, ad esempio, ai coniugi Cleofe e Attilio Gaffoglio, patrimonio sul quale continuiamo a mantenere la massima attenzione. Quando il Comune recupera beni lasciati in eredità dai propri cittadini, ha il dovere morale e giuridico di utilizzarli in piena coerenza con la volontà del donatore, nel rispetto delle norme e dello spirito del lascito stesso. Solo attraverso un utilizzo serio e trasparente di queste risorse è possibile rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Rapallo ha sempre potuto contare su persone straordinarie, che hanno scelto di lasciare qualcosa di importante alla propria comunità. Il nostro compito è onorare questa fiducia e, con il lascito Formenti, riteniamo di averlo fatto, ancora una volta, nel migliore dei modi”.