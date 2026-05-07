Rapallo, il Comune avvia il restauro di 32 sepolture private nel cimitero di Cerisola

Genova. La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo finalizzato al decoro e alla valorizzazione del cimitero urbano di Cerisola. Il provvedimento mira al recupero o al restauro di 32 sepolture private che, a seguito di un’approfondita ricognizione tecnica, sono risultate in oggettivo stato di degrado e abbandono.

L’iniziativa prevede un iter rigoroso: i concessionari o i loro eredi saranno invitati a provvedere agli interventi di manutenzione necessari. In caso di perdurante inerzia o di impossibilità di rintracciare gli aventi diritto, il Comune procederà alla riacquisizione dei manufatti al patrimonio dell’Ente per la loro successiva riassegnazione, garantendo così la conservazione architettonica del cimitero e la disponibilità di nuovi spazi.

“Il cimitero di Cerisola è un luogo che custodisce la memoria e l’affetto di intere generazioni di rapallesi, e proprio per questo merita la nostra massima cura e attenzione – dichiara la sindaca Elisabetta Ricci -. Con questo provvedimento vogliamo restituire la giusta dignità a quegli angoli del nostro cimitero urbano che il tempo e l’incuria hanno purtroppo reso fragili. Il nostro desiderio è che ogni sepoltura torni a essere un luogo decoroso, dove le famiglie possano trovare conforto e bellezza. Intervenire oggi significa proteggere il nostro patrimonio storico e affettivo, assicurando che il cimitero rimanga uno spazio accogliente, ordinato e sicuro per tutti coloro che lo visitano per un momento di preghiera o di ricordo.”

“La mappatura effettuata dai nostri uffici tecnici ha individuato 32 depositi che necessitano di interventi urgenti. Il nostro obiettivo primario è stimolare il privato a prendersi cura del proprio patrimonio cimiteriale – aggiunge l’asessore ai Servizi cimiteriali Andrea Rizzi -. Laddove questo non avvenga, la normativa ci consente di rientrare in possesso delle sepolture decadute per rimetterle a disposizione della cittadinanza. È un piano di gestione efficiente che coniuga la tutela monumentale del cimitero con la necessità di rispondere alla costante domanda di sepolture private, evitando il consumo di nuovo suolo e valorizzando l’esistente”.

L’Ufficio Concessioni Cimiteriali darà ora avvio alle procedure amministrative previste dal regolamento comunale, predisponendo gli atti necessari per contattare i referenti delle sepolture individuate e definire i termini per il ripristino del decoro dei manufatti.