Raccolta rifiuti, per tutta l’estate operativa una “task force” rapida da 35 unità

Genova. Per tutta l’estate saranno attive 35 unità aggiuntive di Amiu per la raccolta rifiuti e lo spazzamento meccanico delle strade. Una soluzione “tampone” in attesa di provvedimenti più concreti per gestire la raccolta degli ingombranti e la carenza di cassonetti.

A confermarlo è stata l’assessora comunale all’ambiente, Emanuela Pericu, in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera Anna Orlando su quella che è stata definita “una situazione emergenziale” di raccolta dei rifiuti.

“C’è stato un abbassamento della qualità del servizio di Amiu per il primo maggio – ha ammesso Pericu – questo perché per accordi sindacali è la giornata in cui i lavoratori possono andare al lavoro su base volontaria”. Con il weekend il servizio di raccolta si è ulteriormente ridotto con difficoltà a smaltire i rifiuti accumulati.

Con l’adunata degli alpini, può, l’amministrazione ha studiato un piano che ha consentito di recuperare il terreno perso nella settimana precedente: “Abbiamo deciso di potenziare con 35 unità il servizio svolto da Amiu, abbiamo incrementato il presidio operativo e previsto squadre dedicate a interventi rapidi. Questo ci ha permesso di superare il periodo di riduzione”

Il piano operativo messo in campo per l’adunata resterà in vigore tutta l’estate. A settembre partirà poi una sperimentazione nel Medio Levante di cassonetti smart con aperture più grandi, mentre l’apertura a pulsante e limitata nelle dimensioni resterà solamente per l’indifferenziata, nell’ottica di arrivare poi ad un sistema di conteggio.

All’interno del municipio saranno razionalizzate le piazzole dedicate ai bidoni, che saranno ridotte lasciando spazio a nuovi stalli di sosta, sarà affiancato un servizio di tutoraggio iniziale con personale Amiu per assistere i cittadini con il nuovo sistema, e infine, sarà potenziato il servizio “porta a porta” dedicato a carta e umido per i gli esercenti del territorio. La sperimentazione durerà sei mesi, e in caso di esito positivo il sistema verrà esteso gradualmente a tutta la città.