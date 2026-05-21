  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Chiaroscuro

Liguria, raccolta differenziata al 59,6%: La Spezia guida, Genova ultima in regione

I numeri crescono, ma lentamente. E il capoluogo ligure è fanalino di coda nella classifica di Conai: è ferma al 55%. La nostra è l’ultima regione della macro-area del Nord Italia

Nuovi cassonetti spazzatura raccolta differenziata savona sea-s

Genova. Nel 2024 la raccolta degli imballaggi in Liguria è cresciuta, insieme ai contributi del sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) destinati ai Comuni, ma la regione resta ancora distante dagli obiettivi di legge sulla raccolta differenziata. I dati confermano un miglioramento lento, con forti differenze tra le province

Sono stati erogati circa 24 milioni e 891.000 euro, in crescita rispetto ai 21 milioni e 594.000 euro del 2023. E le tonnellate di imballaggi a fine vita conferite dai Comuni liguri a Conai sono state oltre 132.000 (nel 2023 erano state 123.47). Messe in cassonetti, potrebbero coprire circa tre volte e mezzo la tratta autostradale Genova-Parigi.

I dati della raccolta in Liguria

A rendere noto il consuntivo è il Conai, che fotografa come ogni anno le performance sostenibili delle Regioni italiane nella raccolta degli imballaggi.

I dati 2024 confermano un lento percorso di miglioramento, ma soprattutto la necessità di accelerare – dice Fabio Costarella, vicedirettore generale Conai – La Liguria aumenta i quantitativi di imballaggi avviati a riciclo attraverso il sistema consortile, ma il divario con le Regioni più performanti del Nord resta significativo. La Regione non ha ancora raggiunto il 65% totale di raccolta differenziata chiesto dalla legge”.

Con una raccolta differenziata totale del 59,6%, secondo gli ultimi dati Ispra (dato 2024, l’ultimo disponibile), la Liguria resta abbastanza indietro a livello nazionale: è l’ultima regione della macro-area del Nord Italia, e la sedicesima nella classifica delle Regioni italiane. Il dato è in crescita di poco più di un punto percentuale rispetto al 58,3% del 2023.

Raccolta differenziata, i dati nelle province

Fra le province, La Spezia è l’unica ad aver superato la percentuale fissata dalla normativa nazionale. Va oltre il 74%, e dai suoi cittadini nel 2024 è arrivato a Conai un pro-capite di oltre 181 chilogrammi di rifiuti di imballaggio, in aumento rispetto ai 146,5 del 2023.

Segue Savona con il 62%. Dalla provincia circa 100 chili di imballaggi a fine vita conferiti a Conai. Poi Imperia con il 58,6% di raccolta e un pro-capite di quasi 94 chili di imballaggi arrivati al sistema consortile. Chiude la provincia di Genova, ferma al 55% di differenziata totale. Circa 74 chili di pack a fine vita arrivati dai cittadini della provincia a Conai.

«Accanto agli investimenti e allo sviluppo degli impianti, oggi resta centrale il coinvolgimento dei cittadini – conclude Fabio Costarella – La raccolta differenziata di qualità si costruisce anche attraverso informazione e responsabilità condivisa. Promuovere una gestione corretta dei rifiuti di imballaggio significa rendere più efficienti le filiere del riciclo: è un passaggio fondamentale per aiutare il Paese a raggiungere gli obiettivi europei di recupero e riciclo”.

Più informazioni
leggi anche
amiu cassonetti rifiuti natale degrado
Altre news
Raccolta rifiuti, per tutta l’estate operativa una “task force” rapida da 35 unità
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.