Quinto, 75enne sventa la truffa del finto incidente: in manette una donna di 53 anni

Genova. Una donna di 53 anni, cittadina polacca, è stata arrestata con l’accusa di truffa ai danni di una 75enne genovese.

Gli uomini della Squadra Mobile sono intervenuti lunedì su segnalazione della sala operativa della questura per una truffa in atto a Quinto. La vittima aveva intuito di essere stata coinvolta nell’ormai noto raggiro del “finto incidente” di un nipote che, per essere salvato da conseguenze giuridiche, avrebbe avuto bisogno di migliaia di euro e monili in oro. L’anziana è riuscita a intrattenere un complice sul telefono fisso da cui stava chiamando fingendo di aver abboccato e, contemporaneamente, a chiamare il 112 con il cellulare.

Gli agenti sono riusciti a individuare la donna mentre riceveva una borsa predisposta ad hoc con oggetti di poco valore. Il controllo di Polizia è stato esteso anche alla stanza d’albergo in cui soggiornava, dove sono stati rinvenuti ulteriori gioielli, presumibilmente provento di un’altra truffa, alcuni non ancora riconosciuti.

Gli agenti stanno tuttora effettuando accertamenti per risalire ai legittimi proprietari di due bracciali in oro con incisi due nomi (Manuela e Franca). Qualora venissero riconosciuti, si invita a contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura allo 0105366701 – ufficiostampa.ge@poliziadistato.it.

La donna è stata identificata anche come probabile autrice di un’altra truffa con identiche modalità avvenuta lo scorso 27 marzo quando un 98enne, residente a Nervi, le aveva consegnato una ingente somma di contanti e quasi 300 grammi in oro. La 53enne è stata arrestata e trasferita nel carcere di Marassi.