Quattro assi, nuova fase di lavori tra centro e Sampierdarena: come cambia il traffico

Genova. Da lunedì 4 maggio entra in una nuova fase il cantiere del progetto dei 4 Assi del trasporto pubblico locale, con interventi concentrati tra centro e Sampierdarena e modifiche alla viabilità in più punti della città.

La fase principale, in programma dal 4 al 15 maggio, interessa via XXV Aprile, via Roma e piazza Corvetto, dove sono in corso le lavorazioni per la realizzazione del cavidotto del centro.

Durante le diverse fasi di cantiere, nelle strade interessate viene introdotto il limite di velocità a 30 km/h, con modifiche alla circolazione e, in particolare in via Roma, la temporanea soppressione della corsia riservata al trasporto pubblico. In via XXV Aprile sono inoltre previsti obblighi di precedenza e di svolta in corrispondenza dell’intersezione con via Roma.

Sempre nell’ambito dello stesso intervento, proseguono fino al 7 maggio i lavori in via Cantore, dove è previsto il limite di velocità a 30 km/h, il divieto di sorpasso e la conferma dei divieti di fermata nei tratti interessati dal cantiere.

A questi si aggiungono i cantieri notturni attivi dal 20 aprile al 20 maggio, nella fascia oraria 21-5, per il rinnovo del filo di contatto della filovia tra piazza Portello, galleria Garibaldi, largo della Zecca, via Bensa e via Balbi. In queste tratte la circolazione è regolata con movieri, con limite di velocità a 30 km/h e, in alcuni casi, divieti di transito.