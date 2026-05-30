Quattordici arresti e ventitre denunce nel cuore della movida genovese e nel ponente

Genova. Arresti e denunce anche a Genova nell’ambito dell’operazione nazionale della polizia ad alto impatto.

Tra l’8 e il 26 maggio sono state arrestate 14 persone e denunciate 23, di cui otto per droga e 15 per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La squadra mobile di Genova ha anche sequestrato 10 coltelli, tre paia di forbici e una roncola.

Gli investigatori hanno anche trovato 11,6 chili di droga, di cui 8,3 chili di cocaina e 3,4 chili di hashish. Le attività di controllo si sono concentrate nel centro storico e nel ponente cittadino in particolare nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle aree interessate da fenomeni di spaccio e consumo di sostanze.