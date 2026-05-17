Psi e +Europa in visita al carcere di Marassi: “Servono personale, cure, lavoro”

Genova. Dopo la visita istituzionale al carcere di Marassi e il successivo presidio pubblico in via San Vincenzo, il Partito Socialista Italiano e +Europa hanno tracciato un bilancio dettagliato sulla condizione detentiva a Genova. Le due formazioni politiche hanno voluto condividere una serie di riflessioni che legano la qualità della vita all’interno dell’istituto con la sicurezza e il civismo dell’intero capoluogo ligure.

La delegazione, guidata da Francesco Valerio e Andrea Ottonello per il PSI e da Thomas Montobbio per +Europa, ha incontrato la Direzione, i vertici della Polizia Penitenziaria e il personale sanitario. L’iniziativa si è svolta nel solco della memoria di Marco Pannella, a ridosso del decennale della sua scomparsa, sottolineando come l’azione politica debba occuparsi della sofferenza altrui e di chi vive la realtà del carcere, siano essi detenuti o operatori.

Dall’analisi dei rappresentanti politici è emersa una fotografia complessa della struttura. Da un lato sono stati riconosciuti sforzi significativi, come la cura degli ambienti, un comparto sanitario giudicato positivamente e la presenza di attività culturali e sportive. Dall’altro, resta l’ostacolo del sovraffollamento: a fronte di una capienza di circa 550 posti, i detenuti presenti sono circa 695. Secondo i promotori della visita, la presenza di profili estremamente eterogenei tra cui persone in attesa di giudizio, detenuti definitivi e soggetti con fragilità psichiatriche rende la gestione della struttura ai limiti della sostenibilità.

Il comunicato congiunto ha individuato alcuni pilastri fondamentali per una riforma reale. Sul fronte del sovraffollamento, le forze politiche hanno rifiutato l’idea di indulti temporanei, chiedendo invece una politica della pena basata su misure alternative, braccialetti elettronici e giustizia riparativa per i reati meno gravi. È stata inoltre denunciata la carenza di personale della Polizia Penitenziaria, specialmente nei ruoli apicali, sottolineando come gli agenti non possano essere lasciati soli a sopperire alle mancanze organizzative dello Stato.

Un punto centrale della riflessione riguarda la salute mentale. PSI e +Europa hanno ribadito che la malattia mentale non si cura con le sbarre e che il carcere non può diventare il luogo dove lo Stato scarica le inefficienze del sistema sanitario. Hanno quindi chiesto più psicologi, criminologi e strutture adeguate come le REMS. Parallelamente, è stato affrontato il tema del lavoro: pur accogliendo con favore l’ipotesi di riattivare il forno del carcere per la produzione del pane, i rappresentanti hanno ritenuto le attività attuali ancora insufficienti, invitando il terzo settore e le imprese locali a collaborare per favorire il reinserimento sociale e abbattere la recidiva.

In conclusione, dopo aver incontrato i cittadini durante il presidio pomeridiano in via San Vincenzo, il PSI e +Europa hanno chiesto l’apertura di una discussione pubblica seria e non ideologica su Marassi. Secondo le due formazioni, la sicurezza di Genova dipende direttamente dalla capacità delle istituzioni di offrire una pena che funzioni e percorsi di riabilitazione reali, definendo ogni altra soluzione come semplice propaganda.