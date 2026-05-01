  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Manifestazione

Primo Maggio, il centro invaso dalle bandiere rosse del “corteo internazionalista” fotogallery

Militanti, sostenitori, simpatizzanti, studenti e tantissimi lavoratori stranieri hanno sfilato reggendo striscioni e mostrando sul bavero coccarde rosse

Primo Maggio, in centro il tradizionale corteo di Lotta Comunista

Genova. È partito intorno alle 10 da piazza Caricamento il corteo del “Primo Maggio Internazionalista” di Lotta Comunista, con migliaia di bandiere rosse che hanno sventolato tra il Porto Antico e il centro città.

Militanti, sostenitori, simpatizzanti, studenti e tantissimi lavoratori stranieri hanno sfilato nel tradizionale corteo reggendo striscioni, agitando le bandiere e mostrando sul bavero coccarde rosse. Ad accompagnare il serpentone di persone la Filarmonica, sulle note dell’Internazionale e dei canti tradizionali delle lotte dei lavoratori.

“Oggi i proletari nel mondo sono più di 2,5 miliardi, solo l’intenazionalismo li può unire, nella lotta per i propri interessi immediati e soprattutto nella prospettiva di una società superiore, il comunismo, senza più classi, confini, Stati e guerre”.

“Non bisogna accettare passivamente il futuro di barbarie che ci preparano le classi dominanti, dobbiamo rafforzare la nostra opposizione internazionalista alle guerre della crisi dell’ordine e al riarmo europeo – è l’appello dei manifestanti – Da 140 anni il Primo Maggio è la giornata di lotta per eccellenza dei lavoratori di tutti i Paesi, e dimostra che la nostra class, se è unità e compatta. può diventare davvero una potenza tra le potenze”.

Il corteo ha risalito via San Lorenzo per arrivare in piazza De Ferrari, ha sfilato lungo via XXV Aprile e si è diretto verso via Gramsci toccando piazza Fontane Marose, via Garibaldi, piazza della Nunziata e via delle Fontane.

Primo Maggio, in centro il tradizionale corteo di Lotta Comunista
guarda tutte le foto
11
  • Primo Maggio, in centro il tradizionale corteo di Lotta Comunista
  • Primo Maggio, in centro il tradizionale corteo di Lotta Comunista
  • Primo Maggio, in centro il tradizionale corteo di Lotta Comunista
Primo Maggio, in centro il tradizionale corteo di Lotta Comunista
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.