Genova. È partito intorno alle 10 da piazza Caricamento il corteo del “Primo Maggio Internazionalista” di Lotta Comunista, con migliaia di bandiere rosse che hanno sventolato tra il Porto Antico e il centro città.

Militanti, sostenitori, simpatizzanti, studenti e tantissimi lavoratori stranieri hanno sfilato nel tradizionale corteo reggendo striscioni, agitando le bandiere e mostrando sul bavero coccarde rosse. Ad accompagnare il serpentone di persone la Filarmonica, sulle note dell’Internazionale e dei canti tradizionali delle lotte dei lavoratori.

“Oggi i proletari nel mondo sono più di 2,5 miliardi, solo l’intenazionalismo li può unire, nella lotta per i propri interessi immediati e soprattutto nella prospettiva di una società superiore, il comunismo, senza più classi, confini, Stati e guerre”.

“Non bisogna accettare passivamente il futuro di barbarie che ci preparano le classi dominanti, dobbiamo rafforzare la nostra opposizione internazionalista alle guerre della crisi dell’ordine e al riarmo europeo – è l’appello dei manifestanti – Da 140 anni il Primo Maggio è la giornata di lotta per eccellenza dei lavoratori di tutti i Paesi, e dimostra che la nostra class, se è unità e compatta. può diventare davvero una potenza tra le potenze”.

Il corteo ha risalito via San Lorenzo per arrivare in piazza De Ferrari, ha sfilato lungo via XXV Aprile e si è diretto verso via Gramsci toccando piazza Fontane Marose, via Garibaldi, piazza della Nunziata e via delle Fontane.