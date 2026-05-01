Primo Maggio, il presidente della Regione Bucci: “Sicurezza sul lavoro priorità assoluta”

Genova. “Il Primo Maggio è il giorno in cui riconosciamo il valore vero del lavoro: quello che tiene insieme la nostra comunità e ne determina il futuro”.

Queste le parole con cui il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, celebra la festa dei lavoratori.

“La Liguria cresce grazie all’impegno quotidiano di migliaia di persone: nelle imprese, nei porti, nella sanità, nei servizi, nel turismo. È lì che si costruisce sviluppo, innovazione e qualità della vita. Un grazie sincero a chi oggi è al lavoro per garantire servizi essenziali – prosegue – spesso lontano dai riflettori ma sempre fondamentale. Non dimentichiamo chi un lavoro lo cerca: il nostro impegno è creare opportunità concrete, perché il lavoro è dignità, autonomia, futuro”.

Bucci si è poi concentrato su quella che ha definito “una priorità assoluta: la sicurezza sul lavoro. Servono investimenti, controlli rigorosi e una cultura diffusa della prevenzione – ha sottolineato – Su questo la Regione Liguria continuerà a fare la propria parte con serietà e concretezza”.