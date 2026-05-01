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Interventi

Aggressioni e intossicazioni etiliche, notte del Primo Maggio di interventi

Un ragazzo di vent'anni soccorso in piazza De Ferrati ha riferito di essere stato aggredito nei vicoli da cinque persone

ambulanza

Genova. Notte del Primo maggio movimentata in centro per i soccorritori delle ambulanze, intervenuti per soccorrere persone aggredite o intossicate dall’alcol.

Intorno a mezzanotte e mezza in piazza De Ferrari la Croce Bianca ha soccorso un ragazzo di vent’anni, italiano, che ha riferito di essere stato aggredito nei vicoli da cinque persone per motivi sconosciuti. È stato portato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino con trauma facciale. La Polizia di Stato sta svolgendo accertamenti.

Subito dopo, in via Gramsci, i soccorritori sono stati inviati su un investimento di pedone: un ragazzo di 27 anni, in stato di alterazione etilica, ha attraversato la strada -probabilmente a semaforo rosso- ed è stato centrato da uno scooter in transito condotto da un 18enne. Entrambi se la sono cavata con qualche escoriazione e sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Altro intervento per intossicazione etilica per una 19enne nei pressi di un locale in via XII ottobre, portata anche lei in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.

Altri interventi per intossicazione etilica sono stati effettuati in via Diaz, per un ragazzo di 29 anni, e davanti alla stazione di Principe per una ragazza di 25.

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