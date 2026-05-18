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La Fotonotizia di Genova24

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Il presidio

Presidio dopo l’assalto alla Flotilla: in duecento davanti al varco Albertazzi

presidio per flotilla

Genova. Anche a Genova manifestazione nel pomeriggio per l’intercettazione in acque internazionali di alcune delle barche della missione 2026 della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.

Circa 200 persone si sono trovate al varco portuale Albertazzi, a San Benigno per chiedere la liberazione degli attivisti – tra cui alcuni italiani – arrestati questa mattina dopo l’assalto armato alle imbarcazioni che volevano raggiungere la Palestina e, insieme, lo stop di ogni rapporto economico con Israele.

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