Presidio dopo l’assalto alla Flotilla: in duecento davanti al varco Albertazzi

Genova. Anche a Genova manifestazione nel pomeriggio per l’intercettazione in acque internazionali di alcune delle barche della missione 2026 della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.
Circa 200 persone si sono trovate al varco portuale Albertazzi, a San Benigno per chiedere la liberazione degli attivisti – tra cui alcuni italiani – arrestati questa mattina dopo l’assalto armato alle imbarcazioni che volevano raggiungere la Palestina e, insieme, lo stop di ogni rapporto economico con Israele.
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