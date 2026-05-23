Cultura, lo Strega sceglie il Palacep per l’assegnazione del “premio giovani”

Genova. La fondazione che organizza il Premio Strega, forse il più importante premio letterario in Italia, ha scelto di portare la premiazione per il Premio Strega Giovani all’interno del Palacep Pianacci, in via Della Benedicta, nel cuore popolare del ponente di Genova.

L’evento si terrà mercoledì 27 maggio, dalle 15, nel tendone punto di riferimento per la socialità della zona. Qui sarà annunciato il libro vincitore del Premio Strega Giovani 2026, alla presenza delle autrici e degli autori candidati e di una rappresentanza delle scuole che fanno parte della giuria. “Una grande soddisfazioni essere stati scelti per una cerimonia così prestigiosa”, commenta Carlo Besana, anima della Pianacci.

L’appuntamento, che si potrà seguire anche in diretta streaming sul portale del Premio Strega, sarà condotto da Loredana Lipperini e avrà come ospite Guesan, rapper e cantautore della “nuova scena genovese”. La regia della premiazione è firmata da This Is Acqua. È prevista la partecipazione di centinaia di studenti da tutta Italia. Interverrà per un saluto anche la sindaca di Genova Silvia Salis.

Il Premio Strega Giovani viene assegnato ogni anno da una giuria di ragazze e ragazzi proveniente da oltre cento scuole secondarie di secondo grado, distribuite in Italia e all’estero, a uno dei libri candidati al Premio Strega.

Il Premio contribuisce a diffondere la narrativa italiana contemporanea tra i giovani adulti, riconoscendone la qualità della loro attività di lettura e di scrittura. Nel corso della premiazione, verrà infatti assegnato anche il Premio BPER Banca per la recensione migliore e il Premio Leggiamoci per il racconto migliore.