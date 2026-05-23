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Mobiilitazione

Pratone di Quarto, i cittadini puliscono il parco: “Percorso partecipato per la gestione dello spazio” fotogallery

Presenti anche gli assessori Coppola e Patrone: la richiesta per arrivare ad un parco cittadino sicuro e attrezzato

pratone pulizia

Genova. Si è svolta questa mattina presso il parco pubblico “Il Pratone” la giornata organizzata dal Comitato genitori IC Quarto nel corso della quale bambini e genitori hanno svolto attività di pulizia dell’area dai rifiuti presenti, di parziale taglio dell’erba alta, di giochi e di attività motorie svolte grazie alla fondamentale collaborazione di istruttori ASD s. Rocco di Vernazza Meeting club e da UISP (quest’ultimo nell’ambito del progetto AGE) .

Agli inviti rivolti al gestore comunale dell’area di proprietà di Città Metropolitana di Genova hanno risposto gli assessori Coppola e Patrone ai quali sono state rinnovate le richieste che da diversi anni il Comitato porta avanti per arrivare ad avere un parco cittadino pulito, in sicurezza e attrezzato per i più piccoli, ma non solo.

“Auspicando che si avvii un percorso partecipato per pervenire ad una gestione del parco efficace e risolutiva delle problematiche non risolte – si legge nella nota stampa diffusa poi nel pomeriggio – il Comitato ringrazia i cittadini grandi e piccini che oggi hanno preso davvero a cuore questa importante area del quartiere dando il proprio contributo volontario con grande senso di responsabilità condivisa.

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