Genova. Si è svolta questa mattina presso il parco pubblico “Il Pratone” la giornata organizzata dal Comitato genitori IC Quarto nel corso della quale bambini e genitori hanno svolto attività di pulizia dell’area dai rifiuti presenti, di parziale taglio dell’erba alta, di giochi e di attività motorie svolte grazie alla fondamentale collaborazione di istruttori ASD s. Rocco di Vernazza Meeting club e da UISP (quest’ultimo nell’ambito del progetto AGE) .

Agli inviti rivolti al gestore comunale dell’area di proprietà di Città Metropolitana di Genova hanno risposto gli assessori Coppola e Patrone ai quali sono state rinnovate le richieste che da diversi anni il Comitato porta avanti per arrivare ad avere un parco cittadino pulito, in sicurezza e attrezzato per i più piccoli, ma non solo.

“Auspicando che si avvii un percorso partecipato per pervenire ad una gestione del parco efficace e risolutiva delle problematiche non risolte – si legge nella nota stampa diffusa poi nel pomeriggio – il Comitato ringrazia i cittadini grandi e piccini che oggi hanno preso davvero a cuore questa importante area del quartiere dando il proprio contributo volontario con grande senso di responsabilità condivisa.