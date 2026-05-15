Niente parcheggi in centro, postini costretti alla sosta vietata. Slc: “Multe inevitabili”

Genova. “È fuori controllo la condizione del lavoro per i postini genovesi”. Inizia così la denuncia della Slc, la categoria della Cgil che tutela i lavoratori della comunicazione, che lamenta una cronica mancanza di spazi in centro città dedicati ai veicoli merci e le conseguenti multe staccate ai portalettere.

“Il problema delle contravvenzioni per divieto di sosta e di fermata ai mezzi delle poste ricade sui portalettere che vengono colpiti con multe e sanzioni amministrative. Per tipologia urbanistica e insufficienza di parcheggi dedicati ai veicoli merci, è oggettivamente impossibile svolgere il servizio rispettando il codice stradale in tema di parcheggi e brevi fermate”, sottolinea il coordinatore regionale Poste Slc Cgil Umberto Cagnazzo.

“Abbiamo chiesto a Poste Italiane e al Comune di Genova che si attivino urgentemente per trovare soluzioni per consentire ai portalettere di eseguire il proprio lavoro di servizio pubblico senza dover subire conseguenze di tipo amministrativo, cosa che ad oggi di fatto è praticamente impossibile”.

Il Comune, dal canto suo, ha annunciato di avere proposto un incontro con le categorie coinvolte e con i dirigenti territoriali di Poste: “L’assessore alla Mobilità, Emilio Robotti, valuterà eventuali soluzioni di sosta, in particolare per lo scarico merci, che possano andare incontro alle esigenze logistiche di questa categoria di lavoratori, che non vogliamo di certo penalizzare, nello svolgimento quotidiano delle loro mansioni – fa sapere l’assessore alla polizia locale, Arianna Viscogliosi – Va evidenziato però che i numeri sulle violazioni per la sosta riferibili a veicoli in disponibilità di Poste Italiane sono molto bassi: 15 nel 2025 e 9 da gennaio a marzo di quest’anno, zero da marzo a oggi, quindi parlare di situazione fuori controllo è fuorviante e non corrispondente alla reale situazione”.