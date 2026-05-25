Murales del Ponte Morandi vandalizzato 15 giorni fa, gli ex sfollati chiedono la pulizia

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione “Quelli del Ponte Morandi”, il gruppo nato dall’esperienza di alcune delle famiglie sfollate dopo il 14 agosto 2018, una lettera alla sindaca Silvia Salis sul ripristino del murales Gaelle, che campeggia su uno dei muri della Radura della Memoria, sotto il nuovo Ponte San Giorgio. L’opera simbolo è stata vandalizzata due settimane fa. La lettera è firmata dal presidente dell’associazione, Franco Ravera.

“Gentile sindaca, abbiamo molto apprezzato la sua ferma condanna unita a quella dei presidenti di municipio verso il meschino gesto vandalico che ha deturpato il murale della Radura della Memoria che per noi ex sfollati ha un particolare valore simbolico. Quando nel 2021 è nata l’idea di poter abbellire la Radura con un murale, la nostra associazione d’intesa con l’allora Cultural City Manager Maurizio Gregorini si è adoperata per fornire agli artisti del collettivo Duorone la giusta ispirazione a rappresentare i sentimenti di chi aveva vissuto in prima persona la tragedia del crollo. In tal modo il volto della giovane che hanno chiamato Gaelle esprime sconcerto ma anche speranza verso un futuro di ricostruzione della propria esistenza sconvolta dalla perdita della casa e, nel contempo, traspare quella paura che in un attimo la vita di ignare persone possa essere spezzata come è accaduto alle 43 vittime“.

“Insieme al Rotary Club e ad altri abbiamo contribuito per una piccola parte alla spesa e con l’aiuto tecnico di un artista nostrano, Andrea Pioggia, abbiamo collaborato con gli artisti franco-spagnoli realizzatori dell’opera. È per questi motivi che abbiamo particolarmente a cuore il suo ripristino, peraltro da lei prontamente promesso , possibilmente completato con un’adeguata protezione per evitare in futuro inconvenienti simili, e inoltre ci proponiamo per portare la nostra testimonianza nel percorso pedagogico che possa coinvolgere gli autori dell’immaturo gesto vandalico qualora vengano individuati“.

“Ovviamente con la sua approvazione e con il benestare dei responsabili del percorso educativo che certamente più di ogni punizione va svolto per la crescita civile degli immaturi colpevoli. Ringraziando per l’attenzione porgiamo i nostri saluti e restiamo a disposizione per qualsiasi nostro possibile coinvolgimento“.