Ponte del Primo Maggio, code e disagi sulle autostrade liguri: situazione critica tra Savona e Spotorno

Liguria. Nonostante l’assenza di cantieri (o quasi) sulle tratte autostradali lungo le Riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo del 1 Maggio, la situazione sembra non cambiare.

Era prevista una giornata da bollino rosso quella di oggi, venerdì 1 maggio, e già dalle prime ore della mattinata la previsione non è stata smentita. Infatti sulle autostrade della Liguria ci sono già diversi chilometri di coda da Ventimiglia a Sarzana.

Complice il fatto che alcuni cantieri non sono stati tolti tanti gli automobilisti che si trovano incolonnati al momento in cui stiamo scrivendo (ore 12.10).

Ci sono diversi cantieri che sono rimasti attivi e che stanno creando non pochi problemi.

I dettagli

Sulla A10, del tratto di Concessioni del Tirreno, ci sono 4km di coda tra Savona e Spotorno causa traffico intenso.

Segnalata anche una coda di 3km tra Confine di Stato e Barriera di Stato, in direzione Savona, sempre causa traffico intenso.

Sulla A10, ma nel tratto di autostrade.it, sono segnalate diverse code. Code a tratti tra Varazze e Bivio A10/Fine Complanare Savona, direzione Ventimiglia, per traffico intenso, con un tempo di Percorrenza stimato in 42 minuti (+29′). Poi coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, in direzione del capoluogo ligure.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ci sono, al momento, code a tratti tra Diramazione D26 Predosa-Bettole e Masone per traffico intenso (direzione Genova Voltri). Tempo di Percorrenza: 86 minuti (+68′).

Sulla A7 Serravalle-Genova: coda di 3 km tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per lavori, direzione Genova. Tempo di Percorrenza: 32 minuti (+14′). Coda di 1 km tra Isola del Cantone e Busalla per lavori. Tempo di Percorrenza: 66 minuti (+55′).

In ultimo coda tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.