Polizia locale, un nuovo servizio per i cittadini che vogliono rottamare il proprio veicolo

Genova. Un nuovo servizio della Polizia Locale dedicato ai cittadini che devono rottamare un veicolo non più utilizzabile e sottoposto a fermo amministrativo (fermo fiscale): è ora possibile richiedere il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso, ai fini della rottamazione, direttamente al Nucleo Tutela Ambientale – Ufficio Relitti della Polizia Locale.

«Con l’istituzione di questo nuovo servizio il Comune adempie agli obblighi previsti dalla legge 26/2026, che stabilisce nuove disposizioni in materia di gestione dei veicoli fuori uso – dichiara l’assessora alla Sicurezza e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi – La delibera di giunta che abbiamo approvato definisce la tariffa dovuta dai cittadini per l’erogazione del servizio, completando così il quadro attuativo della norma e consentendo l’avvio operativo della procedura».

In via ordinaria, un veicolo con fermo fiscale non può circolare, non può essere lasciato su suolo pubblico e non può essere demolito. Tuttavia, quando il mezzo si trova in condizioni tali da essere inutilizzabile, la legge consente di procedere alla rottamazione previa acquisizione di una specifica attestazione rilasciata dal Comune. L’attestazione è volta a certificare che un veicolo non è più idoneo all’uso e può quindi essere avviato legittimamente alla demolizione e cancellato dai registri pubblici. Questa attestazione è quindi indispensabile per completare la procedura di demolizione.

La tariffa del servizio per il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione è stata fissata in 70 euro.